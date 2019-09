Arsenal domine Francfort et s'installe en tête du groupe F avec le Standard

Arsenal - © DANIEL ROLAND - AFP

Francfort - Arsenal : Le résumé (0-3) - Football - 19/09/2019 Arsenal a bien débuté sa campagne européenne jeudi en s'imposant 0-3 à Francfort pour la première journée de Ligue Europa. Les Gunners ont d'abord ouvert le score par le jeune Anglais Joseph Willock (20 ans) et ont ensuite profité de l'exclusion de Dominik Kohr côté allemand pour aggraver la marque dans les dernières minutes par Bukayo Saka, 18 ans, plus jeune buteur en Europa League pour Arsenal depuis 2008 puis par Pierre-Emerick Aubameyang. En délicatesse en Premier League (deux victoires puis une défaite et deux nuls), les hommes de Unaï Emery profitent de l'Europe pour rebondir et prennent la tête de leur groupe devant le Standard victorieux 2 à 0 du Vitoria Guimaraes.