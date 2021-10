Arnaud Bodart : " C'est un nouveau départ pour le Standard "

Une des premières décisions de Luka Elsner, le nouvel entraîneur du Standard, a été d’attribuer le brassard de capitaine à Arnaud Bodart. Il faut dire que le gardien de but des Rouches a été un des seuls joueurs à échapper au naufrage de l’équipe liégeoise ces dernières semaines. Elu meilleur joueur de l’équipe, voire homme du match à plusieurs reprises cette saison, Arnaud Bodart incarne bien les valeurs du club de Sclessin comme le souligne le coach franco-slovène : " Arnaud mérite ce brassard. C’est d’abord un excellent gardien mais c’est aussi un leader. Il est respecté et écouté dans le vestiaire. Le Standard a besoin d’un joueur comme lui pour remonter la pente ".

►►► À lire aussi : Luka Elsner avant Standard - OH Louvain : " J'attends ce premier match à Sclessin avec impatience "

De tels éloges témoignent une marque de confiance pour le gardien liégeois, fier d’avoir été promu capitaine du club de son cœur : " Le coach m’a appelé pour me faire part de sa décision de me confier le brassard. Il m’a dit que j’étais apte à le porter. C’est évidemment un honneur pour moi. J’essaie d’être le relais de l’entraîneur sur le terrain. Je ne me suis jamais caché, même quand les choses allaient moins bien comme ce fût le cas ces dernières semaines. Il faut savoir assumer et s’exprimer sur le sujet. Je suis d’ailleurs toujours ouvert à la discussion et j’essaie de poursuivre ainsi mon développement personnel. Je connais ma personnalité et je sais que je dois encore améliorer ce tempérament de leader. Porter ce brassard de capitaine va m’aider à développer cet aspect ".

" Le changement était inévitable "

Avec un bilan de 13 points sur 30, une 12ème place au classement et une série de 3 défaites consécutives, Arnaud Bodart n’a pas été spécialement surpris par l’éviction de Mbaye Leye. La prestation de l’équipe liégeoise a Malines été révélatrice pour le gardien liégeois : " On s’y attendait, c’est clair. Quand les résultats ne suivent pas, c’est l’entraîneur qui est toujours pointé du doigt même si j’ai été surpris du départ d’Eric Deflandre qui était là depuis des années. Cela fait toutefois partie du métier. La situation était devenue très compliquée. On a touché le fond à Malines même si on a eu une réaction en deuxième mi-temps après la montée des supporters sur le terrain. Mbaye Leye et son staff ont donc été remerciés mais ils n’étaient pas les seuls responsables. Je peux vous dire que nous n’avons pas lâché le coach comme j’ai pu le lire et l’entendre mais on manquait de confiance. On savait qu’il allait y avoir du changement mais c’est nous, les joueurs, qui sommes sur le terrain et c’est à nous maintenant de montrer un autre visage. Je n’ai pas envie de remettre en cause les choix tactiques de l’ancien coach. Ce n’est pas à moi de le faire et cela fait désormais partie du passé. Une page s’est tournée et c'est une nouvelle ère qui commence. Il faut à présent oublier le passé, construire sur de nouvelles bases et aller de l’avant… "

"Recréer un esprit d'équipe et retrouver la confiance"

Aller de l’avant avec un nouvel entraîneur, Luka Elsner. Le Franco-Slovène a débarqué à Sclessin il y a quelques jours pour remplacer Mbaye Leye. S’il est bien sûr prématuré de tirer des conclusions, les premières impressions sont positives pour Arnaud Bodart : " Qui dit nouveau coach, dit nouveau départ. Les premiers contacts avec le nouveau coach et les entraînements de cette semaine se sont bien passés. On sent qu’il a une envie de recréer un cadre et un esprit d’équipe qui avaient disparu. Il veut surtout qu’on retrouve le plaisir de jouer et par corollaire la confiance qui a manqué ces derniers temps. On sent aussi qu’il aspire à une culture de la gagne et ça tombe bien, c’est aussi ma philosophie…".

" La trêve nous a fait le plus grand bien, il faut maintenant renouer avec la victoire "

Après les paroles, place aux actes comme l’a déclaré Luka Elsner en conférence de presse. Pour le nouveau capitaine des Rouches, le match de ce samedi, à Sclessin, face à OH Louvain tombe à point nommé pour redorer quelque peu le blason passablement terni du Standard.. " Après ce qu’il s’est passé à Malines, c’est une très bonne chose de retrouver notre stade et de proposer autre chose à nos supporters. Dans notre malheur, la trêve internationale a fait du bien à l’équipe. On a pu souffler un peu et on a eu le temps de se remettre les idées en place. Et puis, certains joueurs ont pu faire le plein de confiance en jouant avec leur équipe nationale. C’est le cas de Selim Amallah qui a réalisé un doublé avec le Maroc ou encore d’Abdoul Tapsoba qui a aussi maqué un but et s'est illustré sous le maillot du Burkina Faso. J’ai donc un sentiment positif avant ce match à domicile contre Louvain. On connaît nos supporters. Ils sont mécontents en ce moment mais c’est à nous de remonter la pente et reprendre confiance. Ils n’attendent que ça. On doit donc absolument mouiller notre maillot et gagner ce match avec de la hargne et de l’envie. Les détails tactiques et le beau jeu, ce sera pour plus tard. L’important est de repartir sur de bonnes bases, en renouant avec la victoire… ".