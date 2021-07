Pour son troisième match de préparation, après une défaite contre Rochefort et un nul face à l'Union, le Standard de Mbaye Leye s’alignait avec une défense expérimentale devant Bodart. Les deux jeunes Ngoy et Al-Dakhil étaient titularisés aux côtés de Laifis, Siquet et Gavory. Dans l’entrejeu, l’entraîneur du Standard avait opté pour le trio Cimirot, Raskin, Bastien alors que Dragus et Klauss étaient chargés d’alimenter le compteur.

Les choses débutent mal pour les Rouches. Après 12 minutes, Scholaert ouvre le score pour le Cercle. La douche froide est de courte durée. En deux minutes le match bascule. A la 16e, la splendide frappe de Dragus termine au fond des filets (1-1) avant que N’Goy ne récupère la balle, s’infiltre dans le rectangle et trompe Bruzzese (2-1). La domination liégeoise aurait pu se concrétiser à la demi-heure. Sur un centre de Dragus, de retour après un prêt à Crotone, la reprise de Bastien file de peu à côté du but. La pression devant le but brugeois s’intensifie mais le score ne change pas avant la pause.