Après une 5e victoire consécutive, Laurent Ciman et Toronto sont leaders de la MLS

Le Toronto FC, l’équipe de l’ancien Diable Rouge Laurent Ciman a le vent en poupe en Major League of Soccer (MLS), le championnat nord-américain de football. Dimanche soir, l’équipe canadienne s’est imposée 0-1 à Cincinnati, sa cinquième victoire consécutive. L’équipe mène la Conférence de l’Est de la MLS avec 37 points en 17 matchs.

Mullins a inscrit le seul but de la soirée à la demi-heure. Alejandro Pozuelo, l’ancien meneur de jeu du Racing Genk entre août 2015 et mars 2019, a débuté avec les visiteurs et a été remplacé par Ciman dans les dernières minutes.

Au cours des huit minutes de jeu dans le temps additionnel, le défenseur a failli marquer contre son camp. Ciman s’était déjà fait remarquer par un carton jaune pour protestation alors qu’il était encore assis sur le banc de touche.