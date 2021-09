Après son grand-père Arnor et son père Eidur, Andri Gudjohnsen marque son premier but pour l’Islande

Après son grand-père Arnor et son Eidur, Andri Gudjohnsen marque son premier but pour l'Islande -... Chose rare en football. Après le grand-père Arnor et le père Eidur, Andri Gudjohnsen est devenu la troisième génération de Gudjohnsen à marquer pour l’Islande. le joueur âgé de 19 ans a marqué le 2e but contre la Macédoine du Nord. Un but qui permet à son équipe d'arracher un partage 2-2.