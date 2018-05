Après Nainggolan, Defour met fin à sa carrière internationale

Après Radja Nainggolan cette semaine, au tour d'un autre Diable Rouge de mettre fin à sa carrière internationale: Steven Defour. À 30 ans, le Malinois prend donc la décision de ne plus revêtir la vareuse noire-jaune-rouge après 52 sélections et deux buts. International depuis 2006, il avait fait ses débuts le 11 mai en amical face à l'Arabie Saoudite. En 2014, il faisait partie des 23 sélectionnés pour le Mondial brésilien où il ne jouera qu'un match. Defour manquera ensuite l'Euro 2016 à cause d'une blessure.

Ce jeudi, l'ancien joueur du Standard et d'Anderlecht a publié une vidéo, dans laquelle il semble assez ému, sur les réseaux sociaux: "Bonsoir tout le monde, vous savez que j'ai travaillé très dur ces derniers mois pour la Coupe du monde. Depuis le début c'était clair que ce serait une mission impossible. Aujourd'hui c'est une réalité... je n'irai pas à la Coupe du monde pour des raisons évidentes." Le joueur ajoute,"J'ai toujours pensé que la Coupe du monde serait une de mes dernières réalisations en tant qu'international. Mais suite à mes blessures graves, je souhaite pratiquer ma carrière de football le plus longtemps possible. Je vais donc me concentrer entièrement sur mon club."

Pour conclure, il est reconnaissant et aussi confiant pour les Diables :"J'ai une très longue carrière internationale derrière moi... j'ai passé de bons moments et j'aimerais donc remercier tout le monde: le staff, les joueurs, les supporters. Je pense aussi que beaucoup de joueurs arrivent, de nombreux joueurs sont déjà là et qu'une nouvelle génération est prête: je leur souhaite le meilleur. "

Le joueur de Burnley va donc entièrement se consacrer à son club où il évolue depuis 2016.