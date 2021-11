Après les violences en Ligue 1, Darmanin promet des propositions "dans 15 jours"

Un groupe de travail et des pistes à creuser : des mesures pour la sécurité dans les stades seront proposées "dans quinze jours", a annoncé mardi le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin après une réunion avec le football français, confronté à d’inquiétants incidents en série.

Qualifié d'"urgence absolue" par le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune, le dossier a été repris en main par le gouvernement après de nouveaux débordements ce week-end, dont l’arrêt du match Lyon-Marseille pour un jet de bouteille en plastique sur un joueur.

"Nous avons convenu de travailler ensemble sur quatre sujets", a expliqué Gérald Darmanin qui a reçu à Beauvau les dirigeants du foot français, des présidents de clubs ainsi que les ministres de la Justice, Eric Dupond-Moretti, et des Sports, Roxana Maracineanu.

Gérald Darmanin propose de travailler dans quatre directions pour résoudre ce problème sur lequel les pouvoirs publics butent depuis des années.

Il s’agit d’abord des interdictions de stade pour les supporters fautifs, et de "la question de la sécurisation elle-même des stades", a-t-il détaillé.

Le ministre a ensuite évoqué "la question de la sécurité privée" dans les stades : certains stadiers pourraient être mieux formés et le contrôle de l’accès au stade renforcé. "Enfin, la question sans doute la plus importante dimanche, le processus de décision de qui arrête un match" avec les rôles respectifs de l’arbitre, "essentiel" selon le ministre, et du préfet, "puisqu’il y a une question d’ordre public", a-t-il ajouté.

De son côté, Vincent Labrune a "remercié le gouvernement pour sa réactivité", affirmant que le football français "s’est présenté de façon unie, solidaire et déterminée".