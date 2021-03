Après le championnat, la Coupe : Anderlecht rate le coche… une nouvelle fois

"Anderlecht se loupe", "Mauvaise opération pour les Mauves", le refrain semble presque revenir chaque semaine. Régulièrement cette saison, le club bruxellois avait l’opportunité de frapper un grand coup mais n’a que rarement réussi à transformer l’essai. Retour sur tous ces moments où le RSCA a manqué l’occasion de marquer les esprits.

Commençons le 8 novembre. Avant de se déplacer à la Gantoise le dimanche soir, en grande difficulté, Anderlecht pointe à une décevante septième place. Motif d’espoir : les Mauves ne possèdent que trois points de retard sur le duo de tête composé de Bruges et de Charleroi. Une victoire et ils rejoignent le haut du tableau. Ils tiennent bon grâce à un but de Murillo avant de concéder l’égalisation par Yaremchuk en toute fin de rencontre. Une habitude anderlechtoise en début de saison. Résultat : le RSCA reste empêtré à la septième place.

Mi-décembre, le Sporting accueille Charleroi dans un choc au sommet entre le cinquième et le troisième le vendredi soir. En cas de victoire, Anderlecht peut repasser devant son opposant direct et même mettre la pression sur Genk en lui chipant la place de dauphin. Les hommes de Vincent Kompany tiennent le nul avant de prendre un but de Gholizadeh dans le temps additionnel. Le top 4 reste donc hors de portée.

Après une victoire contre le Beerschot qui leur a permis de réintégrer le top 4, les Mauves vont enchaîner les déconvenues, à l’heure où ses concurrents ne semblaient pourtant pas au mieux de leur forme. Avec les défaites de Genk (2e), Charleroi (3e) et l’Antwerp (5e), l’occasion est trop belle pour Anderlecht (4e) qui affronte un concurrent direct : OHL (6e) lors de la 20e journée. Le club louvaniste s’impose finalement grâce à un but à la 87e minute de jeu ! Anderlecht pouvait prendre la troisième place, il perd sa quatrième.

L’histoire semble se répéter indéfiniment. Lors de journées 21 et 23, Anderlecht joue avant ses concurrents et peut reprendre provisoirement la troisième place. Les Mauves perdent à Eupen (2-0) et concèdent le match nul (0-0) contre Waasland-Beveren et restent bloqués à la cinquième place. Lors des journées 24 et 25, le Sporting ne profite pas des deux contretemps du Standard et reste figé juste en dehors du top 4 après des nuls à Mouscron (1-1) et face à Gand (0-0).

Les Mauves réintègrent de nouveau le top 4 un match plus tard avant d’en être directement éjectés. À la 28e journée, Ostende trébuche à Eupen (1-1) mais Anderlecht n’en profite pas en perdant contre Courtrai (0-2). Lors de son dernier match en championnat, les Bruxellois jouent avant Ostende et Genk et peuvent provisoirement s’installer sur la troisième marche du podium. Encore raté pour le Sporting qui concède le match nul face à Malines (1-1).

À force de donner des cadeaux, Anderlecht se retrouve en position difficile à quatre matchs de la fin de la phase classique. Avec trois adversaires coriaces au programme des prochaines rencontres (Zulte-Waregem, Antwerp, Bruges), le Sporting aura fort à faire pour se qualifier pour le top 4. Les Mauves ne sont devancés par Ostende qu’à cause d’un nombre inférieur de victoires mais ne sont même pas assurés de terminer dans les huit premiers. Le club bruxellois pourrait très bien tout perdre.