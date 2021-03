Après Haaland, découvrez son cousin, Tjaland, 16 ans, 30 buts en 22 matchs

Erling Braut Håland est l'un des plus grands attaquants d'Europe à seulement 19 ans. Toutes les grandes écuries rêvent d'attirer le buteur norvégien. Dans son pays natal, un autre buteur commence à faire parler de lui avec des statistiques ahurissantes : son cousin, Albert Braut Tjåland.

Vous ne vous intéressez pas à la D2 norvégienne ? Et bien, cela pourrait changer prochainement. Ce samedi, le club de Bryne FK a offert ses premières minutes de jeu au cousin du buteur de Dortmund. Chez les jeunes de Bryne, l'attaquant de 1m85 a fait forte impression récemment avec 30 buts en seulement 22 matchs. À l'image de Håland, le jeune Norvégien est ambitieux : "Je veux aller le plus loin possible. L'objectif est d'intégrer l'équipe première et de faire mes débuts en 2e division cette année, même si ce sera difficile".

La comparaison ne s'intéresse pas là puisque c'est également dans le club de Bryne que Håland a démarré sa carrière. Le jeune Norvégien se décrit lui-même comme "puissant rapide et physique" comme son cousin et compte forcément s'en inspirer : "Oui. Erling est également une grande source d'inspiration. C'est super cool ce qu'il réalise. Tout ce qu'il parvient à montrer à chaque match." Réalisera t-il la même carrière que son cousin ? Cela semble compliqué mais les médias norvégiens resteront sans doute attentifs à sa progression.