Après Eden Hazard, Romelu Lukaku remporte le titre de joueur de l'année en Europa League

Le titre de joueur de l'année en Europa League restera teinté de noir-jaune-rouge douze mois supplémentaires. Après Eden Hazard en 2019, Romelu Lukaku remporte le prestigieux trophée attribué par un panel de 48 entraîneurs et les 55 journalistes. Ce jury a désigné le Belge devant l'Argentin Ever Banéga (pourtant vainqueur de la compétition avec Séville face, justement, au Diable Rouge) et le Portugais Bruno Fernandes (Manchester United).

Une récompense qui vient souligner une première saison italienne en tout point exceptionnelle. Avec sept buts en six matchs sur la scène européenne, le belge a clairement participé à l'accession de son équipe en finale. Une finale perdue qui aura vu Lukaku passer du paradis à l'enfer, avec un but d'ouverture et un but contre son camp fatal.

Une fin tragique, sans doute seul bémol de sa saison, qui a d'ailleurs poussé le belge à ne pas se rendre à la remise du trophée. Lukaku, entre colère et déception, pouvait pourtant se consoler avec son record de onze matchs consécutifs en Europa League avec au moins un goal au compteur (périodes Everton et Inter Milan comprises).

De plus, à l'occasion de cet ultime match, il a rejoint le club - très fermé - des Belges à avoir marqué en finale de C3 (comme Eden Hazard en 2019, Marc Wilmots en 1997, Alex Czerniatynski en 1984, Julien Cools et Raoul Lambert en 1976).

Et enfin, au-delà de cette compétition continentale, sa première saison en Serie A aura également été couronnée de nombreux succès. Si l'Inter a finalement chuté dans sa course au titre (2ème, derrière l’indéboulonnable Juventus), le Diable a égalé un record vieux de 22 ans: celui du nombre de buts inscrits pour une première saison sous le maillot intériste (34). Ce record était détenu depuis 1998 par Ronaldo Nazario de Lima. Une fameuse référence.