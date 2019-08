Après Coutinho, le Bayern attire Michaël Cuisance

Alors qu'entraîneur et joueurs réclamaient du renfort, la direction du Bayern Munich les a entendus. Le club champion d'Allemagne a réalisé deux importants transferts vendredi. Après avoir obtenu le prêt (avec une option d'achat) du Brésilien Philippe Coutinho auprès du FC Barcelone, plus tôt dans la soirée, il a annoncé l'arrivée prochaine du jeune milieu de terrain défensif français Michaël Cuisance, 20 ans, en provenance du Borussia Mönchengladbach. L'international U20 (7 caps, 2 buts) est considéré comme un grand talent. Il a joué 11 matchs de Bundesliga la saison dernière (1 assist).

Le transfert du gaucher français, formé à Nancy et arrivé au Borussia il y a deux saisons, est bien sûr moins important que l'arrivée de Philippe Coutinho. L'international brésilien (55 sélections) quitte au bout d'un an et demi le Barça, où il n'a jamais réussi à répondre aux attentes très élevées. En janvier 2018, les Catalans ont dépensé 120 millions d'euros pour l'acquérir à Liverpool dans l'espoir de remplacer son compatriote Neymar parti au PSG. L'entraîneur du Bayern Niko Kovac accueille Coutinho à bras ouverts.

"Je pense que nous tous, pas seulement le Bayern, mais toute la Bundesliga, devrions être heureux d'avoir un tel joueur dans notre championnat. Coutinho a fait ses preuves non seulement dans ses clubs, mais aussi en équipe nationale." Le champion d'Allemagne s'était renforcé cet été avec les défenseurs Lucas Hernandez et Benjamin Pavard et les attaquants Ivan Perisic et Jann-Fiete Arp.