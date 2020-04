Appel au boycott du football en Biélorussie

Alors qu'un peu partout en Europe le sport en général et le football en particulier sont à l'arrêt depuis trois semaines, ce n'est pas le cas en Bielorussie. Et donc les groupes de supporters de deux clubs de football biélorusses ont demandé à leurs membres de ne plus aller aux matchs en raison de la pandémie de coronavirus. "Il est évidemment difficile pour nous de décider de ne pas continuer à soutenir l'équipe. Mais la santé des gens est la chose la plus importante", ont écrit mercredi les supporters du FK Njoman Hrodna sur Instagram.

Le groupe de supporters du FK Shakhtar Salihorsk se sont également exprimés en faveur d'un boycott en pleine situation de pandémie. "N'allez pas au stade, et mettez ne prenez pas de risques excessifs. (...) Examinez si votre la santé de vos enfants et de vos parents en vaut la peine."

Malgré les nombreuses critiques venues de l'étranger, le championnat biélorusse de football suit son cours comme prévu comme c'est le cas également dans d'autres sports. Le président Alexander Lukashenko avait récemment minimisé le danger de la maladie. Selon des sources officielles, deux personnes sont mortes du coronavirus en Biélorussie jusqu'à présent.

On se souvient que le 19 février, le match Atalanta-Valence (1/8 finale C1) a constitué une véritable bombe biologique.

Le club du FK Shakhtyor Salihorsk a également communiqué des recommandations mercredi en raison du coronavirus. Aucun retraité, enfant ou malade ne devrait assister au match de samedi prochain. "Essayez de garder au moins un siège entre vous dans les tribunes", a-t-il déclaré. "Notre club espère qu'aucun d'entre vous ou de vos proches ne sera touché par cette catastrophe."

Le football belge est lui bien à l'arrêt depuis le 14 mars et jusqu'au 30 avril; c'est demain que la Pro League et ses 24 représentants doivent statuer sur la reprise (ou non) de la saison.