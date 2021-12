Le match entre l’Antwerp et le Standard dimanche soir lors de la 18e journée de Pro League a donné lieu à pas mal de bagarres entre les deux équipes. Toute l’équipe de "Complètement Foot" est revenue sur ces nombreux incidents de match et sur la prestation du Standard.

Si le Standard est reparti avec les trois points de l’Antwerp, le match de ce dimanche n’a pas été de tout repos pour l’arbitre. En cause, de nombreuses bagarres entre les deux équipes.

Du coup, lors de l’émission "Complètement Foot", il a fallu revenir sur ces incidents. "Il faut en parler. Ce sont des images qu’on n’aime pas voir. Il y a des stewards qui ont fait les cow-boys. Que va faire la Pro League, interdire les remplaçants ? Je dis ça ironiquement, mais envenimer à ce point une rencontre, c’est donner du grain à moudre à toutes les personnes négatives", commence par expliquer Pascal Scimè.

Clément Tainmont, notre consultant ce dimanche abonde dans le même sens.

"En tant que joueur, ça me désole de voir ces images. Les clubs où j’ai joué, on recevait des consignes de ne rien faire. Et pourtant, on voit des images qui sont mauvaises. On entend aujourd’hui des enfants dire aux parents qu’ils ne veulent plus aller au stade."

A l’Antwerp, beaucoup de joueurs s’identifient au public et se montrent agressifs.

Et de poursuivre sur le style de jeu de l’Antwerp : "Je trouve que dans ce club, c’est le style où beaucoup de joueurs s’identifient au public et se montrent agressifs. Verstraete par exemple. Il envenime les choses alors qu’avant de venir dans ce club, il était calme. Il faut mettre des grosses sanctions là-dessus. Mais la solution ne viendra pas des clubs. Ils vont essayer de montrer via les réseaux sociaux qu’ils veulent montrer l’exemple, mais par-derrière c’est l’inverse. On reçoit des consignes qu’il faut parfois chauffer le match. Du coup, la solution doit émaner de la Fédération et c’est à eux de prendre des sanctions."