Antwerp et le Club Bruges partagent l'enjeu au terme d'un match accroché (1-1)

L'Antwerp et le FC Bruges ont partagé l'enjeu dans le lancement de ce Super Sunday, à l'occasion de la douzième journée. Au terme d'une rencontre équilibrée et tendue, les deux équipes n'ont pas pu se départager.

Le début de la rencontre est marqué par deux premiers cartons jaunes rapidement brandis : Mata puis Engels sont avertis, l’arbitre Nathan Verbomen souhaitant manifestement faire descendre la pression dans un match qui sent souvent la poudre.

L’Antwerp est plus en réussite dans ses sorties de balle, et c’est logiquement le Great Old qui se crée les premières possibilités. Manuel Benson, très mobile autour de Michael Frey, est assez intéressant. A la 35e minute, les Anversois héritent d’un corner côté droit. Bjorn Engels dévie subtilement le ballon et bat Mignolet, qui s’était dans un premier temps interposé avant de voir le ballon mourir dans ses filets. Ancien brugeois, le joueur passe devant ses anciens supporters et les toisent du regard avant de filer vers son banc pour une embrassade collective.

La plus nette réaction brugeoise provient du pied de Ruud Vormer. Le Néerlandais, de retour en grâce après un mois de purgatoire, place une frappe qui oblige Jean Butez à réaliser une belle claquette. Et c’est encore via Vormer que vient le danger. Sur corner, Charles De Ketelaere remet involontairement un ballon à Hans Vanaken qui traîne au bon endroit. Les équipes repartent aux vestiaires sur un score logique de 1-1.