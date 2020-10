Antwerp – Beerschot : pourquoi ce match est considéré comme le derby le plus intense du pays

Deux dinosaures du football belge

La rivalité entre les deux clubs anversois remonte à plus de cent ans. Il faut garder en mémoire que l’Antwerp est le plus vieux matricule du pays, mais que le Beerschot n’en est pas loin (matricule 13). Koen Frans, journaliste qui suit le Beerschot pour la Gazet Van Antwerpen, détaille : "Tout a commencé quand le Beerschot, équipe fraîchement créée, avait volé une grande partie de l’effectif de l’Antwerp. Grâce à ces joueurs, le Beerschot avait remporté le tout premier derby de l’histoire entre les deux clubs." De quoi créer quelques frictions. Symboliquement, et comme c’est souvent le cas, ce derby revêt une dimension sociétale. Le Beerschot était réputé pour être un club plus huppé, alors que l’Antwerp était plutôt le club de la classe ouvrière. La comparaison tient avec les bourgeois du Real, à qui s’opposent les travailleurs de l’Atlético, par exemple. Tout ce ressentiment de la lutte des classes a rejailli sur le terrain et dans les conversations des amoureux de la ville anversoise, pour qui une victoire assure six mois de tranquillité à la machine à café.

