Antwerp - Anderlecht : Kompany retrouve Vercauteren (direct audio et commenté 18h15)

Antwerp - Anderlecht c'est le match au sommet de cette 32e journée de Proleague. Les Anversois, 2e du championnat avec 54 unités, comptent 5 points d'avance sur Anderlecht (5e). Ils partent favoris dans un match crucial pour les Mauves.

Une victoire bruxelloise est primordiale pour conserver des chances d'intégrer le top 4, et donc les play-offs 1. Surtout, quand on sait, que le Sporting recevra le Club de Bruges, la semaine prochaine.

Ce match c'est aussi et surtout le grand moment des retrouvailles entre Vincent Kompany et Franky Vercauteren. En août dernier, Kompany avait repris les commandes du Sporting, et Vercauteren avait été invité à laisser sa place de coach.

Des moments compliqués à gérer pour les deux hommes. Vercauteren a rapidement retrouvé de l'embauche à l'Antwerp et il accueillera son ex-joueur, sans pression, avec l'étiquette de favori. Des retrouvailles qui seront "chaleureuses", comme l'a confirmé vendredi, Vincent Kompany, en conférence de presse. Un match à suivre en direct audio et commenté ce lundi soir à 18h15.