Antonin Panenka, l'inventeur du célèbre penalty, dans un état critique à cause du Covid-19

Finale : Italie - France (1-1) pen:5-3 - Coupe du Monde 2006 - 08/02/2018 Après 1994, c'est la deuxième fois qu'une finale de Coupe du Monde se joue au pénalty. Et cette fois-ci, ce sont les Italiens qui sont les plus adroits puisqu'ils inscriront leurs 5 tirs au but et remportent pour la 4ieme fois la Coupe du Monde de football.