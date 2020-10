Anthony Vanden Borre absent de la photo d'équipe à Anderlecht, retour définitivement avorté ?

Le rêve poursuivi par Anthony Vanden Borre semble prendre fin. Hier, Anderlecht posait pour sa photo d’équipe. Débarrassés (provisoirement ?) de leurs soucis liés au coronavirus, les Mauves ont ainsi posé avec un effectif au complet, tous réunis autour de Vincent Kompany qui pose au centre de la photo. Mais une absence a été remarquée : il s’agit de celle d’Anthony Vanden Borre. L’ancien Diable rouge ne figurait pas dans le groupe convié à poser pour les photographes, alors qu’il en faisait partie lors de la première photo de groupe prise le 30 juillet. C’est Het Laatste Nieuws qui s’est rendu compte de ce détail pas si anodin.

La saison dernière, Vanden Borre avait reçu l’autorisation de s’entraîner avec le Sporting d’Anderlecht et avait saisi l’opportunité pour se remettre en forme, lui qui était inactif depuis 2017 et un passage avorté au TP Mazembe. Il avait alors reçu un contrat minimum au club, et avait d’abord repris en compagnie des espoirs, avec pour but de rejoindre le noyau A. Certains s’étaient mis à rêver à un nouveau retour du Ket de Neerpede, après celui de 2012 que Herman Van Holsbeeck lui avait offert. Cette saison, il avait débuté des bouts de match de préparation et avait encore laissé voir le chemin qui le séparait d’un retour à son meilleur niveau, qui l’avait emmené à la Coupe du monde 2014 au Brésil. Cette absence sonne comme un signe que le Sporting ne croit plus à son retour.