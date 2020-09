Ansu Fati devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Roja, l'Espagne bat l'Ukraine 4-0

Actuellement occupée en Nations League, l'Espagne affrontait l'Ukraine ce soir. Après avoir partagé l'enjeu contre l'Allemagne lors de leur première sorties, les Espagnols ont rapidement mis les pendules à l'heure ce soir. Après 35 minutes, le score était déjà de 3-0. Sergio Ramos a inscrit un doublé mais l'histoire s'est écrite à l'occasion du troisième but de la Roja. Il a été signé du pied d'Ansu Fati, titularisé d'entrée. Le prodige du Barça, naturalisé espagnol il y a moins d'un an, a célébré sa première titularisation avec le maillot national en marquant. A 17 ans et 311 jours, il devient ainsi le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole. L'Espagne s'est finalement imposée 4-0, Ferran Torres venant clore la marque. Les Espagnols prennent la tête de leur groupe en Nations League suite au partage entre l'Allemagne et la Suisse (1-1).