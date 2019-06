Espoirs, reprises de volée et parades I FFF 2019 - 18/06/2019 Pour conclure la séance d'entrainement au vélodrome de Forli en Italie, les Bleuets se sont exercés devant le but face à Gautier Larsonneur et Maxence Prévot. L'Équipe de France Espoirs qui fera ses débuts en Championnat d'Europe ce mardi 18 juin, face à l'Angleterre à Cesena (W9 et BeIn Sport, 21h). Tous les buts, les résumés, les inside, de toutes les sélections, la Coupe de France, le foot féminin, le futsal, le beach soccer, le foot amateur, la formation, les championnats de National, D1 Féminine, D1 Futsal... ne ratez rien et abonnez-vous à notre chaine FFF: https://goo.gl/1Pc8Mw Plus d'infos sur: www.fff.fr -------------------------------------------------------------------------------------------- Les Bleus en Russie : https://lesbleusenrussie.fff.fr/?utm_source=prehomefff FFF : https://www.fff.fr Facebook : https://www.facebook.com/fff Twitter : https://www.twitter.com/FFF Youtube : http://www.youtube.com/c/FFF Dailymotion : http://www.dailymotion.com/ffftv EQUIPES DE FRANCE : https://www.fff.fr/equipes-de-france Facebook : https://www.facebook.com/equipedefrance Snapchat : http://po.st/SnapchatEdF Twitter : https://www.twitter.com/equipedefrance Instagram : https://www.instagram.com/equipedefrance Vine : https://vine.co/EquipeDeFrance Giphy : https://giphy.com/equipedefrance COUPE DE France : https://www.fff.fr/coupes Facebook : https://www.facebook.com/coupedefranc... Twitter : https://www.twitter.com/coupedefrance CHAMPIONNAT NATIONAL : http://po.st/yTSGBt Facebook : https://www.facebook.com/nationalFFF CNF CLAIREFONTAINE : http://www.cnf-clairefontaine.com Facebook : https://www.facebook.com/fff Twitter : https://www.twitter.com/FFF -------------------------------------------------------------------------------------------- La Fédération Française de Football (F.F.F.) est une association loi de 1901 qui a pour mission: - d'organiser la pratique du football, sous toutes ses formes; - d’établir les règles techniques; - de délivrer les titres et gérer les sélections nationales; - de procéder à la délivrance des licences; - de définir et de mettre en œuvre un projet global de formation; - de défendre les intérêts du football français.