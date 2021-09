Angers - OM : nouvel envahissement de terrain, la Ligue 1 face au spectre du hooliganisme

Coup de sifflet final hier à Angers. Au terme d'un match nul face à l'Olympique de Marseille, les esprits ont chauffé. Après des jets de projectiles de part et d'autre, des supporters marseillais ont réussi à rejoindre les tribunes angevines pour en découdre. Malgré les appels répétés du speaker du stade local, et l'intervention de la Police nationale, les deux camps ont échangé des coups. C'est le troisième fait d'envahissement de terrain cette saison en Ligue 1. Après le fiasco de Nice - OM le 22 août dernier et le pugilat lors du derby du Nord entre Lens et Lille, c'est une nouvelle publicité effarante pour la compétition française. Les supporters sont de retour dans les stades depuis le début de saison après un an et demi marqué par le coronavirus.

Outre les événements d'Angers, un autre fait de violences a eu lieu plus au sud du pays. A Montpellier, un bus de supporters bordelais a été pris dans un guet-apens à l'issue d'un partage entre les deux équipes (3-3). Une bagarre générale a éclaté, pour un bilan de seize blessés légers.