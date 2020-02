Andy Kawaya : "Les PO chez nous, c'est encore plus compliqué qu'en Belgique"

Dimanche soir dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari ont accueilli Andy Kawaya. Le joueur formé à Anderlecht est revenu sur plusieurs sujets, dont son adaptation au football espagnol.

"Notre club vaut plus qu’une D3. Les propriétaires sont Aspire (ndlr : le même qu’Eupen) et donc il y a des moyens importants. Le niveau est comparable à ce que j’ai connu à Malines", commence le joueur de Leonesa.

Et Kawaya d’ajouter sur les ambitions de son club : "On veut essayer de finir premier cette saison, car il y a des play-offs à jouer, même si on est premier. Et puis on va essayer d’aller en D2. Notre club met les moyens pour. Mais pour monter, c’est compliqué, car il n’y a que quatre descendants en D2. C’est donc un des championnats les plus compliqués en Europe."

Des play-offs, le joueur connaît bien. Et pour Kawaya, "c’est encore plus compliqué qu’en Belgique, vu que même le premier doit y participer pour tenter de monter en D2."

Enfin, l’ancien anderlechtois est revenu sur le nouveau projet d’Anderlecht et sur son départ pour l’étranger, la faute aux clubs qui ne lui ont pas donné sa chance : "Si je prends mon cas, j’ai eu des difficultés à trouver un club quand je suis parti de Malines. J’ai tapé à la porte de plusieurs clubs et j’ai été refusé. Roulers par exemple, m’a refusé après des tests. J’ai dû m’exiler mais je ne peux pas généraliser, car il y a encore des clubs qui donnent leurs chances. Je trouve ça dommage pour moi, car j’ai encore le niveau pour évoluer en Belgique et c’est ce que j’essaye de prouver aujourd’hui avec mon club de Leonesa.

Et puis pour Anderlecht, en tant que supporter, il faut s’armer de patience. Je compare le projet d’Anderlecht avec celui de l’Ajax. Ils ont attendu quatre ans avant d’avoir la belle génération que l’on connaît. J’espère que ce sera la même chose pour Anderlecht, car c’est un club que j’aime. C’est vrai qu’Anderlecht donne plus la chance aux jeunes, et je me dis que j’aurais pu avoir ma chance et que je pourrais être encore à Anderlecht, mais c’est le foot."