André-Pierre Gignac, devenu légende aux Tigres, là où on ne l’attendait pas

Nous sommes le 20 juin 2015 : André-Pierre Gignac surprend le monde du football en signant avec le club mexicain des Tigres UANL. Les médias français sont dubitatifs sur ce choix de carrière. Certains parlent même d’un "enterrement" de sa carrière. À 29 ans, il est vrai que l’attaquant français a encore de beaux restes. Lors de sa dernière saison avec Marseille, Gignac a marqué 21 buts en championnat, soit plus que Cavani et Ibrahimovic . À un an de l’Euro, le choix de l’international français pose question.

Il faut dire que le Français a marqué l’histoire de son club et du championnat mexicain. Sous le maillot jaune et bleu, Gignac a remporté quatre titres de champion du Mexique alors que son club n’en avait gagné que trois dans toute son histoire avant son arrivée. Vous avez dit un transfert réussi ? C’est loin d’être fini.

En faisant signer le plus gros salaire du championnat mexicain, les Tigres espéraient que leur nouvel attaquant leur ferait passer un cap sur le plan continental. L’attente fut longue mais l’essai a finalement été transformé. Après une défaite en finale de la Copa Libertadores (2015) et trois défaites en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF (2016, 2017 et 2019) : les Tigres ont enfin pu rugir de plaisir en remportant enfin la Ligue des Champions de la CONCACAF grâce au but décisif de… Gignac.

Sous le maillot des Tigres, Gignac a des statistiques absolument exceptionnelles avec 147 buts inscrits et 35 assists délivrés en 246 matchs. Il est tout simplement le meilleur buteur de l’histoire du club et le meilleur buteur européen de l’histoire du championnat mexicain. Cinq fois d’affilée dans l’équipe-type du championnat et meilleur buteur à quatre reprises Gignac est également le premier Européen à décrocher le ballon d’or du meilleur joueur du championnat.