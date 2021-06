André-Pierre Gignac de retour en bleu… aux Jeux Olympiques

Près de cinq ans plus tard, André-Pierre Gignac va faire son retour en équipe de France. L’attaquant des Tigres ne va évidemment pas rejoindre le groupe de Didier Deschamps à l’Euro mais bien celui des Espoirs de Sylvain Ripoll pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Véritable star au Mexique, Gignac n’a plus porté le maillot bleu depuis le 10 octobre 2016 lors d’une victoire des Français face aux Pays-Bas, en éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Trois mois plus tôt, l’attaquant français était d’ailleurs à un poteau d’offrir le titre de champion d’Europe à la France face aux Portugais avant que la Seleção ne s’impose aux prolongations (0-1).

A quelques semaines des Jeux Olympiques, le sélectionneur des Bleuets rencontre des problèmes pour établir sa liste de 18 joueurs et de 4 réservistes. En effet, de nombreux clubs ne souhaitent pas libérer leurs joueurs à cause du Covid-19 mais aussi car les préparations d’avant-saison débutent à la même période que les JO.

Sylvain Ripoll, qui peut sélectionner jusqu’à 3 joueurs nés avant 1997, s’est alors tourné vers un certain André-Pierre Gignac. L’attaquant français, visiblement enchanté de participer à un tel tournoi, a déjà donné son accord. Et Gignac ne devrait pas se sentir trop seul puisqu’il pourrait être accompagné d’un coéquipier en club en la personne de Florian Thauvin. C’est ce qu’a déclaré Noël Le Graët, le Président de la Fédération française de football :" Oui, Gignac c’est officiel. Thauvin c’est nouveau parce qu’on a obtenu l’accord de la FIFA et du CIO pour prendre des joueurs au-delà de la liste des 50 donnés. L’autorisation est arrivée, maintenant c’est à Ripoll d’appeler Thauvin et d’être d’accord avec lui ".

André-Pierre Gignac et Florian Thauvin réunis sous le maillot de l’équipe de France aux Jeux Olympiques, voilà qui devrait faire plaisir aux supporters marseillais.