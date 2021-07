Anderlecht-Union, Un derby bruxellois en D1 48 ans plus tard : "Depuis l’annonce du calendrier, cette date ne quitte pas ma tête"

En réalité, le dernier match officiel entre les deux clubs bruxellois remonte à 5 mois. Les Mauves l’avaient emporté 0-5 au Stade Marien. Les Unionistes souhaitent néanmoins être la surprise de cette première journée : "La pression n’est pas de notre côté. On est le petit poucet. On vient d’une division inférieure et l’équipe a déjà prouvé l’année passée qu’en coupe de Belgique, elle pouvait répondre contre des formations de division 1. Je pense donc qu’Anderlecht va se préparer quand même pour affronter l’Union, on est une équipe sérieuse. La seule chose que je pourrais dire, c’est qu’on va se donner vraiment à 100% pour aller chercher ce match."

Antwerp, Malines, Beerschot, plusieurs clubs ont fait sensation lors de leur montée. Pour le jeune gardien belge, ces parcours font rêver : "Pour les spectateurs voir un championnat à suspense où on allume sa télévision, le dimanche à 16 heures et on ne sait pas qui va gagner, c’est magnifique pour la beauté du football. Nous pouvons faire un championnat très sérieux. On a voulu être en D1. On est conscient qu’on va jouer chaque week-end contre des grosses équipes. Nous sommes une bonne équipe. Cela sera super de jouer contre de telles équipes au stade Marien. On va se donner à 100% et appliquer les consignes du coach. On espère faire des bons résultats et un bon championnat. Que nos supporters puissent être fiers de nous."