Anderlecht survole le PAOK Salonique pour son premier match de poule en qualifications

Anderlecht s’est imposé 5 à 0 (mi-temps : 1-0) face aux Grecques du PAOK Salonique pour son premier match de poule de qualifications pour la Ligue des Championnes de football mercredi au Lotto Park anderlechtois, grâce notamment à trois buts de Tine De Caigny.

Les filles de Patrick Wachel avaient ouvert la marque au moment idéal, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps par Tine De Caigny (45e+2, 1-0). La reprise était tout aussi idyllique pour les Bruxelloises qui vont doubler la mise par Charlotte Tison (47e, 2-0). Tine De Caigny ajoutait un troisième but, son deuxième de la soirée, à la 55e (3-0). Laura Rus a fixé les chiffres à 4-0 à la 65e et Tine De Caigny s’est offert un troisième but personnel à la 72e (5-0).

Dans l’autre du match du groupe 8, les Norvégiennes de Kvinner, quarts de finaliste l’an dernier, ont dominé les Nord-Irlandaises de Lindfield 4 à 0 un peu plus tôt dans l’après-midi à Denderleeuw. Toutes les rencontres se jouent à Denderleeuw et Anderlecht pour ce qui concerne les Mauves. Anderlecht affronte Kvinner samedi (14h00) et Linfield mardi (17h00).

Le vainqueur de chacun des dix groupes rejoint 22 équipes, dont Lyon, le tenant du titre, en 16es de finale dont le tirage au sort aura lieu le 16 août à Nyon en Suisse.

Doubles championnes de Belgique en titre, les Anderlechtoises espèrent rejoindre cette phase finale de la Ligue des Championnes pour la première fois.