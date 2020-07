Anderlecht-Standard en ouverture de la Superleague féminine belge

Meilleure répartition géographique

Les six équipes de l’année dernière, à savoir le RSC Anderlecht, le Club de Bruges, La Gantoise, le Racing Genk, Oud-Heverlee Louvain et le Standard de Liège, ont été rejointes par les clubs de l'Eendracht Alost et le Fémina White Star-Woluwe, classés respectivement premier et deuxième de la D1 nationale en 2019-2020. A ces huit formations sont venues s'ajouter les filles de Zulte Waregem et du Sporting de Charleroi dont les licences ont été acceptées. Cet élargissement est également synonyme d’une plus grande répartition géographique des équipes féminines au sommet de la hiérarchie de notre compétition.