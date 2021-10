Anderlecht remercie super Van Crombrugge, termine à 9 et arrache un point contre OHL au terme d’un match fou

Trois buts marqués, un but annulé, deux exclusions, un penalty sauvé à la 96e minute. La rencontre entre le Sporting d’Anderlecht et Oud-Heverlee Louvain a été riche en émotions dimanche soir au Lotto Park. Elle s’est conclue par un partage 2-2 rocambolesque qui fait surtout sourire les Anderlechtois, invaincus depuis 8 matches en Pro League. Volontaires et entreprenants pendant une bonne partie de la rencontre, les Mauves ont payé un premier quart d’heure mal géré. Menés 0-2 suite aux buts de Kaba (6e) et Maertens (16e) , les Anderlechtois ont poussé pour revenir au score. Joshua Zirkzee est parvenu à réduire l’écart (41e) avant que Wesley Hoedt ne voit son égalisation annulée par le VAR (59e). De plus en plus pressant, Anderlecht a été ralenti dans sa course par l’exclusion d’Amir Murillo pour un vilain geste sur Dewaest (70e). Une exclusion handicapante qui n’a pas empêché les hommes de Vincent Kompany d’inscrire ce deuxième but tant recherché. Joshua Zirkzee s’est donc offert un doublé à la 94e minute. Mais alors qu’on pensait les Anderlechtois hors de danger, OHL s’est rué vers l’avant et a obtenu un penalty pour une faute de main d’Ashimeru, sanctionné d’une carte rouge. Impérial durant la rencontre, Hendrik Van Crombrugge a une nouvelle fois sauvé son équipe en neutralisant le penalty de Kaba (90e+7). Un arrêt fondamental qui permet aux Anderlechtois de rester dans le top 6. Sixièmes avec 21 points, ils comptent 5 longueurs de retard sur Bruges. Oud-Heverlee Louvain est quant à lui 14e avec 16 points.

Une première demi-heure très compliquée pour les Mauves

7 images Sory Kaba © Tous droits réservés

Devant son public, le Sporting d’Anderlecht désire réaliser un début de match conquérant. Dynamiques, les Mauves mettent une grosse pression dans le camp adverse dans les trois premières minutes. Une entame agressive face à laquelle OHL ne se décompose pas. Bien au contraire, les Louvanistes vont passer tout près du 0-1 sur une frappe enroulée d’Al-Tamari. Excellent sur ce coup, Hendrik Van Crombrugge détourne magistralement en corner (3e). Le premier avertissement d’OHL ne sert pourtant pas de leçon aux Mauves. Encore une fois surpris sur leur flanc droit, les Anderlechtois sont impuissants quelques minutes plus tard sur un centre de Xavier Mercier. Superbement trouvé au deuxième poteau, Sory Kaba impacte le ballon très fort de la tête et dépoussière la lucarne de Van Crombrugge (6e). C’est 0-1 et surtout un 5e but en 4 matches pour le buteur Guinéen, déchaîné depuis 15 jours. Plutôt écrasés dans leur moitié de terrain, les hommes de Marc Brys en profitent pour remonter leur bloc… et enfoncer le clou 10 minutes plus tard. Mathieu Maertens se promène entre les lignes anderlechtoises et a tout le luxe d’armer sa frappe aux abords du rectangle. Son tir bondissant et enroulé au deuxième poteau est pratiquement imparable pour Van Crombrugge, transpercé pour la 2e fois de la soirée (0-2, 16e).

Anderlecht se ressaisit et met OHL aux cordes

7 images Yari Verschaeren en action © Tous droits réservés

La réaction d’Anderlecht ne se fait pas attendre avec une frappe sur l’extérieur du poteau de Verschaeren (17e). Les vingt minutes suivantes ne sont pourtant pas à la hauteur pour les Mauves, seconds dans les duels et privés par des Louvanistes en confiance. Il faut donc attendre les 10 dernières minutes de la mi-temps pour voir Anderlecht à nouveau menaçant dans les parages du but de Romo. Dix minutes de forcing des Mauves qui seront récompensées par un but. Bien décalé par Ait El Hadj, Gomez déboule sur le flanc gauche et centre en retrait pour Zirkzee. Sa frappe n’est pas des meilleurs mais Schrijvers se dégage mal sur la ligne de but et dévie le ballon dans son camp (41e, 1-2). Affamés, les Anderlechtois vont même frôler l’égalisation avant la pause suite à un beau travail dos au but de Verschaeren (45e). Les troupes de Vincent Kompany vont poursuivre la deuxième période sur cette même dynamique. La domination bruxelloise est avant tout territoriale. Les Mauves peinent à trouver des solutions face au bloc louvaniste. Wesley Hoedt en propose une à l’heure de jeu en se propulsant aux avant-postes. Le défenseur néerlandais réalise une jolie feinte de corps dans le rectangle et place le ballon au fond des filets. Anderlecht pense alors tenir son égalisation mais le but est finalement refusé par le VAR suite à une faute du Néerlandais au départ de l’action (59e).

Une fin de match complètement folle qui sourit à Anderlecht

7 images Joshua Zirkzee, auteur d’un doublé © Tous droits réservés

On sent Anderlecht en pleine maîtrise de son sujet et capable de revenir au score tôt au tard alors qu’OHL est acculé. Mais l’exclusion d’Amir Murillo va venir dérégler les calculs bruxellois. Le latéral droit des Mauves donne un coup volontaire à Sébastien Dewaest et est directement renvoyé aux vestiaires (70e). Déforcé, Anderlecht ne va rien lâcher. L’équipe de Vincent Kompany va continuer sa pression dans le camp adverse. OHL, très peu lucide en deuxième période, a évidemment des opportunités en contre mais gaspille. Les Mauves peuvent, eux, s’appuyer sur un Van Crombrugge des grands soirs, déterminant avec une double intervention à la 75e minute. Déterminé, Anderlecht pousse Louvain dans les cordes. Cullen pense être récompensé à la 89e mais Romo est vigilant. Euphorique le portier louvaniste intervient même quand cela n’est pas nécessaire. Auteur d’une sortie des poings manquée, il offre le ballon du 2-2 à Zirkzee (94e). Une opportunité que le Néerlandais ne galvaude pas. Sentant la victoire lui filer entre les doigts, OHL se rue vers l’avant et pousse anderlecht à la faute. Après un nouveau réflexe étourdissant de Van Crombrugge, Majid Ashimeru est forcé d’utiliser ses mains pour éviter le 2-3 louvaniste. Le sacrifice du Ghanéen, logiquement exclu, ne sera pas vain. Hendrik Van Crombrugge va en effet sortir le penalty botté par Kaba (90e+7) et sauver les siens pour ponctuer une prestation 5 étoiles.