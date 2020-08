Anderlecht prête Saief à Gdansk

Kenny Saief a été prêté par Anderlecht pour la saison 2020/2021 au Lechia Gdansk, où il évoluait depuis février, a annoncé le club polonais sur Twitter.

Saief était arrivé à Anderlecht en janvier 2018, en provenance de La Gantoise. L'ailier américain (quatre sélections) d'origine israélienne n'a jamais réussi à s'imposer dans le onze de base bruxellois. Il avait été prêté au FC Cincinnati (MLS) en mars 2019 (9 matches, un but, un assist).

De retour à Anderlecht quatre mois plus tard, il n'avait pas joué le moindre match avant d'être déjà prêté au Lechia Gdansk pour la deuxième partie de la dernière saison. En Pologne, Saief a disputé 11 rencontres, marquant un but et délivrant un assist. Gdansk a terminé quatrième du championnat. Saief y poursuit donc son aventure.