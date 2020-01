Anderlecht passe au vert : 272 panneaux solaires ont été installés à Neerpede

The Power of Anderlecht - 29/01/2020 Avec le partenaire Eneco, le RSCA et ses fans investissent dans un projet unique de panneaux solaires à Neerpede. Les fans verront leurs noms attachés à jamais au centre d'entraînement: https://www.rsca.be/fr/the-power-of-anderlecht #RSCA en fans investeren met partner Eneco in uniek zonnepanelenproject in Neerpede. Fans krijgen zo hun naam vereeuwigd op het trainingscomplex: https://www.rsca.be/nl/the-power-of-anderlecht #ThePowerofAnderlecht Subscribe to our channel | https://bit.ly/2ERiIYz Our latest videos | https://bit.ly/2SbYpHR Check out our website | https://bit.ly/2NW83L7 Visit our fanshop | https://bit.ly/2mlgYer