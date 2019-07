Anderlecht partage contre Hambourg avec Kompany et Nasri dans son onze de base

Le Sporting d'Anderlecht et Hambourg se sont quittés sur un partage 2-2 samedi en amical de pré-saison. Les Mauves ont affronté ce cinquième match de préparation avec Vincent Kompany, Michel Vlap, Philippe Sandler et Samir Nasri et dans leur onze de base. Ces deux derniers ont été remplacés après 30 minutes.

Menés 2-0 suite aux buts de Aaron Hunt (39e) et Khaled Narey (47e), les Bruxellois ont refait leur retard lors de la dernière demi-heure. Pieter Gerkens a d'abord réduit l'écart à la 63e minute avant que le jeune Antoine Colassin n'égalise à la 74e minute.

Avant ce match, Anderlecht avait battu Molenbeek (0-1), Audenarde (0-6) et Benfica (1-2) et s'était incliné face aux Ukrainiens d'Oleksandriya. Les Mauves s'étaient également inclinés 5-2 face à l'Ajax lors d'un match à huis clos.