Anderlecht parmi les 15 meilleurs clubs formateurs d’Europe

Comme chaque année, l’Observatoire du football CIES établit un classement des meilleurs clubs formateurs dans les 31 divisions européennes. Si l’année passée deux clubs figuraient dans les 30 meilleurs clubs formateurs d’Europe, cette année on élargit un peu et on voit que trois de nos clubs sont parmi les 50 meilleurs formateurs d’Europe.

Anderlecht (15e), le Standard (33e) et Genk (44e) sont les trois clubs présents dans le classement. Le club bruxellois a formé 9 joueurs de plus par rapport à 2018 avec 47 joueurs. Le Standard a 32 joueurs formés (moins deux par rapport à 2018) et Genk en gagne deux (29 joueurs formés). Pour faire partie du classement, il faut que les joueurs aient passé au moins trois saisons dans un même club entre 15 et 21 ans soient considérés comme "formés au club" par le CIES.

Si l’année passée, c’était l’Ajax Amsterdam qui était en tête du classement, cette saison le club demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions doit céder sa première place au Partizan Belgrade avec 75 joueurs formés.

Si on restreint ce classement aux cinq grands championnats, l’Angleterre, la France, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne, le Real Madrid arrive en tête avec 39 joueurs formés. Le club espagnol devance le FC Barcelone (34) et l’Olympique Lyonnais (30).

Une bonne nouvelle donc pour nos clubs, même si quantité ne rime pas toujours avec qualité. Un club comme Lyon forme moins de joueurs par exemple, mais en retire un plus grand bénéfice.