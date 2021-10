Anderlecht - OHL : le résumé - Pro League - 13e journée - 31/10/2021 Trois buts marqués, un but annulé, deux exclusions, un penalty sauvé à la 96e minute. La rencontre entre le Sporting d’Anderlecht et Oud-Heverlee Louvain a été riche en émotions dimanche soir au Lotto Park. Elle s’est conclue par un partage 2-2 rocambolesque qui fait surtout sourire les Anderlechtois, invaincus depuis 8 matches en Pro League. Volontaires et entreprenants pendant une bonne partie de la rencontre, les Mauves ont payé un premier quart d’heure mal géré. Menés 0-2 suite aux buts de Kaba (6e) et Maertens (16e) , les Anderlechtois ont poussé pour revenir au score. Joshua Zirkzee est parvenu à réduire l’écart (41e) avant que Wesley Hoedt ne voit son égalisation annulée par le VAR (59e). De plus en plus pressant, Anderlecht a été ralenti dans sa course par l’exclusion d’Amir Murillo pour un vilain geste sur Dewaest (70e). Une exclusion handicapante qui n’a pas empêché les hommes de Vincent Kompany d’inscrire ce deuxième but tant recherché. Joshua Zirkzee s’est donc offert un doublé à la 94e minute. Mais alors qu’on pensait les Anderlechtois hors de danger, OHL s’est rué vers l’avant et a obtenu un penalty pour une faute de main d’Ashimeru, sanctionné d’une carte rouge. Impérial durant la rencontre, Hendrik Van Crombrugge a une nouvelle fois sauvé son équipe en neutralisant le penalty de Kaba (90e+7). Un arrêt fondamental qui permet aux Anderlechtois de rester dans le top 6. Sixièmes avec 21 points, ils comptent 5 longueurs de retard sur Bruges. Oud-Heverlee Louvain est quant à lui 14e avec 16 points.