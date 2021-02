Anderlecht : Nicolas Frutos, un départ qui sonne faux et une vraie perte pour Kompany

Nicolas Frutos devrait donc, sauf coup de théâtre immense, quitter Anderlecht et le projet mauve pour rejoindre la MLS. Il y a quelque chose qui cloche dans ce départ précipité à DC United. Pas tant qu'il rejoigne Hernan Losada , un ami de longue date avec qui il partage l'amour du football total, pour aller répandre leurs envies dans ce championnat ouvert à double tour qu'est la MLS. Pas tant qu'il soit tenté par une aventure humaine différente -n'approche-t-il pas de la quarantaine (il a 39 ans), décennie propre aux remises en question et aux changements de caps?-. Pas tant qu'il veuille se rapprocher de ses deux filles restées en Argentine. Ce qui dérange, c'est que Nicolas Frutos est un fou d'Anderlecht. Il l'était en tant que joueur (95 matchs, 42 buts sous le maillot mauve entre 2006 et 2010), il l'était en tant qu'intérimaire entre le règne de René Weiler et de Hein Vanhaezebrouck , et il l'était ces dernières années, lorsqu'il clamait haut et fort qu'il reviendrait à pied à Saint-Guidon s'il le fallait. Lorsqu'il retrouve le staff mauve en juin dernier pour un poste d'adjoint de Frank Vercauteren, le Héron jubile. "Je ne connais pas les mots pour exprimer à quel point je suis fier, heureux et content d’être à nouveau ici", déclare-t-il.

Pendant ses années de bagne entre son passage entre T1 intérimaire et celui de T2 chez Kompany, Frutos a bouffé du football jusqu'à s'en gaver. Du genre du football que Kompany adore : à ses collaborateurs, Frutos déclarait fièrement avoir vu tous les matchs de Pep Guardiola comme coach. Tous les matchs. Près de 700 rencontres passées à décortiquer les variantes dans les préceptes du Catalan, et à tout répertorier dans des fichiers vidéos. Un travail titanesque qu'il accomplit dans le but d'enrichir sa propre science du football et de façonner ses envies de jeu. Le discours fait mouche auprès de Kompany qui lui redonne une place dans le staff -déjà XXL- du Sporting. "On a un très beau staff avec beaucoup de compétences. Ça va beaucoup plus loin qu’un système. On parle d’une philosophie avec une vision", dit-il encore à son retour. Avec Kompany, il trouve même une tête de gondole avec qui l'entente footballistique. Les deux hommes se sont abreuvés à la même fontaine et comptent redonner son lustre d'antan au club mauve et blanc. Sept mois plus tard, Anderlecht n'a pas encore retrouvé les sommets, le process est de mieux en mieux interprété par la concurrence qui fait passer l'attaque des Mauves pour des petits chatons (quatre buts en six matchs, dont trois penaltys) mais surtout, Kompany s'isole à la tête du club en dirigeant tout d'une main de fer, sans faire la moindre concession. Il revient de plusieurs étages du club que cette attitude omnipotente de Vince The Coach agace de plus en plus. Y compris Frutos ?