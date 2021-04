Anderlecht joue sa saison à Saint-Trond : "les Canaris voudront finir en beauté"

Les Bruxellois pourront prendre la route de Saint-Trond avec une certitude : s'ils en reviennent avec un point au moins, ils seront en PO1. Après une série de 9 sur 9 face à Zulte-Waregem, l'Antwerp et le FC Bruges, les Mauves tiennent à nouveau leur destin en main et doivent transformer ce dernier essai pour atteindre ce "final four". "Je resterais sur mes gardes avec Anderlecht", tempère, qui a évolué pour les deux crèmeries en question. "Saint-Trond est démobilisé car l'équipe est sauvée, c'est sûr. Mais les Trudonnaires ne vont-ils pas jouer ce match à fond pour terminer la saison en beauté ?" Philippe Albert tenait le même discours lors de l'émission La Tribune, lundi soir. "Il va falloir être professionnel jusqu'au bout. Il faudra être à 150% pour les battre. S'ils abordent le match au Stayen comme ils ont abordé celui face à Bruges ou face à l'Antwerp, ils passeront sans problème."