Anderlecht est le meilleur club formateur belge au niveau européen

De quoi s'agit-il exactement ? L'observatoire a établi une méthode de calcul permettant de repérer les clubs ayant formé le plus de joueurs actifs au sein des 31 premières divisions d’associations membres de l’UEFA, dont évidemment les clubs des 5 grands championnats. En accord avec la définition de l’UEFA, les clubs formateurs sont ceux où les joueurs ont évolué pendant au moins trois saisons entre 15 et 21 ans. Avec 85 footballeurs formés, les Serbes du FK Partizan Belgrade arrivent en tête de ce classement.

Le Real Madrid et les 5 grands championnats

Au niveau du nombre absolu de joueurs formés par les clubs et jouant en Europe dans une première division voici le classement des 10 premiers clubs. On y retrouve 3 clubs serbes, 2 croates et 2 ukrainiens :

FK Partizan (Serbie) - 85 joueurs Ajax Amsterdam (Pays-Bas) - 77 joueurs Dinamo Zagreb (Croatie) - 71 joueurs Dynamo Kiev (Ukraine) - 69 joueurs Shakhtar Donetsk (Ukraine) - 67 joueurs Real Madrid (Espagne) - 63 joueurs Etoile Rouge Belgrade (Serbie) - 61 joueurs Hadjuk Split (Croatie) - 57 joueurs Sporting Lisbonne (Portugal) - 56 joueurs FK Vojvodina (Serbie) - 55 joueurs

Le Real, le Barca et le PSG forment les meilleurs

Pour chaque footballeur, ont été aussi considéré le nombre de matchs de championnat disputés lors de la dernière année, le niveau sportif des clubs où ils les ont joués, ainsi que leur âge. Ceci a permis de calculer un score pondéré, reflétant le travail formateur des clubs également d’un point de vue qualitatif et temporel.

Benfica, Ajax et le FC Barcelone enregistrent les scores pondérés les plus élevés au niveau de la formation de joueurs actifs dans les 31 premières divisions analysées. Cela signifie que ces clubs ont formé beaucoup de joueurs évoluant aujourd'hui dans des championnats relevés.

Mais si l'on regarde de plus près la destination des joueurs formés, on constate que le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG sont en tête en ce qui concerne les footballeurs évoluant uniquement dans les 5 grands championnats (Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne et France).

Anderlecht figure à une très belle 9e place dans ce classement particulier. La formation de garçons partis réussir leur carrière dans les championnats les plus huppés expliquent cet excellent classement. Lukaku (ANG et ITA), Tielemans (FRA et ANG), Dendoncker (ANG), Praet (ITA et ANG), Doku (FRA), Bornauw (ALL), Saelemakers (ITA), Lukebakio (ANG et ALL) sont autant d'exemples.