Anderlecht doublé par le Standard dans le dossier Henkinet ?

Laurent Henkinet s’apprête à effectuer un nouveau retour au Standard de Liège, selon la DH et les journaux du groupe Rossel. Le gardien devrait endosser le rôle de doublure d’Arnaud Bodart la saison prochaine. Anderlecht était également sur le coup mais il a été pris de vitesse.



De tous les clubs où il a évolué, le Standard est le seul où Henkinet n’a pas disputé la moindre rencontre officielle. Trimbalé d’un prêt à l’autre pendant son contrat à Sclessin, il est parti en mauvais termes avec l’ancienne direction. Pourtant, il semblerait que le gardien, né à Rocourt, soit tout proche de revenir en bords de Meuse.



Le gardien de 27 ans présente un profil intéressant. Il possède une bonne expérience en Pro League (Courtrai et Waasland-Beveren) et reste sur une très bonne saison à OHL. Et – atout supplémentaire – il est gratuit.



A Louvain, il a côtoyé un certain Franky Vercauteren. En quête de gardiens, Anderlecht avait donc assez logiquement coché son nom. Mais les Mauves devront plus que vraisemblablement se tourner vers d’autres pistes.