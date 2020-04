Anderlecht, Charleroi et Bruges lâchés par Proximus

C’est un nouveau coup dur pour des clubs déjà touchés financièrement par la crise du Covid-19, Proximus a décidé de ne pas reconduire son contrat de sponsoring avec le Sporting d’Anderlecht, le Sporting de Charleroi et le Club de Bruges. Après plusieurs années de présence comme partenaire principal, sur les maillots et autour des terrains, l’opérateur belge veut changer de stratégie.

Ni crise, ni vengeance, Proximus avance des raisons stratégiques pour motiver la décision de ne plus soutenir Anderlecht, Charleroi et Bruges. "Il y a deux raisons majeures qui motivent notre décision. D’une part la forte évolution du paysage médiatique du football et d’autre part notre volonté d’explorer des nouveaux types de partenariats plus innovants auprès des nouveaux fans de sport" explique Haroun Fenaux. "Nous soutenons déjà le Esport et il n’est pas impossible que cela puisse continuer mains nous ne souhaitons pas nous étendre pour l’instant sur nos projets futurs".

Des réactions discrètes et tempérées

Cette non-reconduction de contrat est évidemment un coup dur pour les équipes concernées en cette période. Le manque à gagner lié à l’arrêt du championnat est déjà important et il faut donc y ajouter désormais le départ d’un soutien important. Pour autant les trois clubs concernés refusent de jouer la surenchère médiatique. Le Sporting de Charleroi qui percevait environ 800.000 euros par an, lors des bonnes saisons, s’est refusé à tout commentaire. Mais officieusement on peut imaginer l’amertume des dirigeants carolos qui se retrouvent désormais sans sponsor principal pour leur maillot et qui auront sans doute du mal à trouver un nouveau partenaire de cette ampleur en ces temps difficiles.

Le Sporting d’Anderlecht, qui touchait lui plus d’un million d’euros par an, a également tenu à calmer le jeu en réagissant par voir de communiqué sur son site internet : “Nous avons réalisé beaucoup de choses ensemble" souligne ainsi le CEO Karel Van Eetvelt. "Le succès de nos chaînes média est en partie dû au soutien de Proximus. Notre relation a toujours été dominée par le respect mutuel. Nous remercions donc la direction et les collaborateurs de Proximus pour les nombreuses années de coopération et nous leur souhaitons aussi le meilleur pour l’avenir”, a poursuivi le nouvel homme fort du Sporting mauve et blanc.