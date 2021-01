Anderlecht arrache le partage face à un courageux Mouscron, Trebel rejoue

Anderlecht a arraché un partage à Mouscron 1-1 dans le temps additionnel. Une grosse déception pour des Hurlus extrêmement courageux et hargneux durant ce match. Xadas a ouvert le score sur une erreur défensive incroyable des Mauves qui se sont regardés dans le rectangle pour laisser tirer le Portugais sans la moindre difficulté. Mukairu a cru égaliser dans la foulée mais son but a été refusé. Nmecha a égalisé en toute fin de rencontre sur un penalty logique. Un point qui n’arrange personne dans cette rencontre, mais ce sont surtout les Hurlus qui pourront nourrir des regrets.

Le résumé de la rencontre

Mouscron entre bien dans la partie. Les Anderlechtois sont plutôt bien en place mais ils ne pressent pas assez haut pour inquiéter Mouscron. Les Hurlus sont très mobiles et font bonne impression.

A la vingtième minute de jeu, Mouscron passe devant sur une action assez surréaliste. La défense anderlechtoise oublie complètement de se parler et regarde Xadas inscrire un but sous son nez...

Les Mauves réagissent bien. Ils ne se laissent pas abattre par cette grossière erreur et Mukairu conclut une action rondement menée par Anderlecht. Le but est annulé pour une position de hors-jeu au départ de l’action, mais les intentions étaient nettement meilleures. Les hommes de Kompany doivent garder le cap, les Mouscronnois sont déterminés.

Aux alentours de la demi-heure, le match est rythmé, les deux équipes se répondent coup pour coup. On assiste à une bonne première mi-temps.

Au retour des vestiaires, Kompany procède à plusieurs changements : Adrien trebel fait son retour après 4 mois loin des terrains et Jacob Bruun Larsen dispute, lui, ses toutes premières minutes.

Les Mauves s’approprient ensuite la possession de balle et remportent plus de duels. L’équipe est plus équilibrée qu’en première période. Mouscron tient le coup, au courage et à la hargne.

A l’approche des dix dernières minutes, les Hurlus se montrent dangereux à plusieurs reprises. Ils passent tout près du but du break. Anderlecht a chaud !

Et, alors que les Mouscronnois pensent tenir l’exploit, Anderlecht égalise à la 94e minute. Nmecha convertit un penalty obtenu intelligemment par Dimata. Grosse déception pour Mouscron, côté mauve, ce n’est pas non plus le résultat espéré.