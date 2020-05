Ambiance virtuelle dans les stades : Pourquoi pas ?

Deux supporters du Borussia Mönchenglabach ont inventé l’application 'Mein Applaus' pour encourager depuis la maison son équipe de foot favorite qui joue à huis clos. Une fois téléchargée sur votre PC ou téléphone, il suffit de pousser sur l’un des quatre boutons proposés. Viktor Marz, co-inventeur de cette application nous explique : " Il y a un bouton pour encourager, un pour applaudir, un pour chanter, c’est spécifique, selon le club, et un pour siffler quand quelque chose ne va pas et que vous voulez exprimer votre mécontentement." Les différents sons sélectionnés sont diffusés avec un décalage minime d’un dixième de seconde dans le stade par la sono. Plus il y a de supporters connectés qui poussent sur les boutons, plus le son sera élevé dans le stade.

Le championnat allemand pourrait reprendre à huis clos dès les 9 mai

avec des supporters en carton, et une belle ambiance bien plus que virtuelle.

" Beaucoup de choses se passent en ligne, mais les joueurs ne peuvent pas ressentir le public. Avec notre application si vous avez quelques milliers de personnes, ou dix mille personnes connectées, vous pouvez avoir cet effet.

Les joueurs se sentiront moins seuls sur terrain" complète Viktor Marz.

Bien sûr les effets de cette application ne remplaceront jamais l’ambiance et l’émotion que peuvent ressentir les supporters dans le stade. Mais chacun pourra encourager les siens et vivre pleinement les matches à la maison. Michael Theumert, co-inventeur du système évoque aussi l’importance sociale de cette nouveauté :

" Je pense que le football est un exutoire pour la vie quotidienne et qu’il y a un grand vide en ce moment. Nous proposons une solution pour montrer des sentiments positifs, et donner à nouveau un sens de la communauté – en ces temps d’absence de contacts et de verrouillage."

Michaël et Viktor pensent déjà à élargir leur invention a d’autres sports comme le basket ou le volley-ball.