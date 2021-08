Allegri, Mourinho, Sarri, Pioli ou Inzaghi : Une guerre des entraineurs pour le retour de la Serie A !

Plus

L’Inter Milan inaugurera la nouvelle saison de Serie A ce samedi contre le Genoa. Avec un été plutôt calme, les favoris au Scudetto sont nombreux. Entre un champion en titre déforcé, une Vieille Dame revancharde et le retour de Mourinho sur un banc italien, tout est en place pour nous offrir une saison pleine de suspens.

L’Inter, orphelin de ses stars

Si les finances du club vont mieux, grâce aux ventes significatives d’Achraf Hakimi pour le PSG (60 millions d’euros) et surtout de son attaquant vedette et meilleur joueur de la saison dernière Romelu Lukaku, parti pour Chelsea (115 millions d’euros), c’est un groupe affaibli qui se présente à sa propre succession. Et surtout, le départ surprise de Conte au début de l’été aura été la rampe de lancement de ces transferts. Le nouveau coach Simone Inzaghi se retrouve à bord d’un navire désorienté. Mais réduire l’Inter Milan à ces deux seuls joueurs serait réducteur. Il est évident que le club possède d’autres atouts. D’abord sur le marché des transferts, où les dirigeants ont cherché à transférer intelligemment. Ils se sont attachés les services de l’une des révélations du dernier Euro, le latéral droit néerlandais Denzel Dumfries. Il y a également l’arrivée d’Edin Dzeko, certes vieillissant, mais son expérience et son efficacité seront des atouts indéniables dans cette reconquête. Calhanoglu viendra apporter sa créativité au milieu de terrain, en attendant un retour inespéré d’Eriksen. Enfin, les rumeurs sur le remplaçant de Lukaku enflent ces derniers jours. L'Inter aurait pris contact avec l'agent du joueur français du Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram. Lorenzo Insigne et Duvan Zapata sont également cités...

8 images FC Internazionale v Udinese Calcio – Serie A © Nicol Campo Serie A Championship 2020-21, Inter-Udinese 5-1, Festa Scudetto, ROMELU LUKAKU with cup CAMPIONATO SERIE A 2020-21 SCUD © imago images/Buzzi

La reconquête du titre pour la Vieille Dame

La reine de la Série A est descendu de son trône la saison dernière, elle fera tout pour le récupérer. Niveau transfert, la Juventus a levé l’option d’achat de l’Américain Weston McKennie, et a bouclé l'arrivée de Manuel Locatelli. Un recrutement plutôt calme, même si les Bianconeri préparent leur revanche. Et de quelle manière : Andrea Pirlo parti, l'occasion était trop belle pour Massimiliano Allegri de faire son grand retour deux ans après son départ. Présent entre 2014 et 2019, il était parvenu à glaner cinq titres de champion d’Italie consécutifs avec la Vieille Dame. Dans son effectif, la Juventus possède suffisamment de qualités pour reconquérir le titre de Série A. Mais attention aux derniers jours du mercato. Même s'il a écarté la possibilité de revenir un jour au Réal Madrid, Cristiano Ronaldo n'a pas non plus déclaré son envie de rester à la Juventus. Il entame cette saison sa quatrième et dernière année de contrat, ce qui lui permettra de partir libre l'été prochain. A moins qu'une grosse offre de Manchester City, un temps en discussion avec l'agent du joueur, n'arrive sur la table ?

Recrutement Made In France pour l’AC MIlan

Les années se suivent et se ressemblent pour les supporters milanais. Heureusement, le petit sursaut de bonheur qu’il leur fallait a eu lieu la saison dernière. En terminant deuxième du championnat, jamais le club n’a fait aussi bon classement depuis… 2012. Une éternité pour un club comme l’AC Milan, mais qui se fête comme il se doit par une qualification pour la Ligue des Champions. Stefano Pioli a déjà réussi son pari. Mais cette saison, l’ambition est grande. L’effectif a très peu été chamboulé durant l’été, et il compte bien poursuivre dans la continuité de la saison dernière. Avec pourquoi pas un Scudetto, qui lui manque cruellement depuis 2011. Pour parvenir au sacre tant espéré, le club a misé sur un recrutement à l’accent français. L’expérimenté Olivier Giroud aura pour tâche de suppléer un Zlatan absent encore quelques semaines. Mike Maignan devra faire oublier Gianluigi Donarumma et Fodé Ballo-Touré (de nationalité sénégalaise mais ancien joueur de Lille et Monaco) doublera le poste de latéral gauche, derrière l’indéboulonnable Théo Hernandez. L’AC Milan a également poursuivi ses achats en Angleterre, puisqu’il a levé l’option d’achat de Fikayo Tomori, le désormais ex-défenseur de Chelsea.

Mourinho et Sarri de retour, le duel pour la quatrième place avec l’Atalanta ?

C’est une bombe que l’on n’attendait peut-être pas. Un véritable séisme dans le club de la Louve. Plus de dix ans après ses belles heures passées du côté de l’Inter Milan, Jose Mourinho est de retour en Italie. Cela suit le nouvel élan désiré par les dirigeants : un recrutement intelligent, notamment grâce à l’arrivée du buteur anglais Tammy Abraham pour 40 millions d’euros, et surtout le départ de nombreux joueurs indésirables (Dzeko, Paulo Fonseca, Bruno Peres, Juan Jesus). Enfin de la stabilité avec plusieurs années difficiles ? Seul le Special One sait ce qu’il reste à faire. Toujours à Rome, le duel promet de faire des étincelles. "Dans le derby, nous ferons tout, et encore plus pour gagner le match" avait déclaré Maurizio Sarri lors de présentation aux supporters de la Lazio, le 7 juillet dernier, lorsqu’on lui a demandé s’il existait un duel avec Mourinho. Deux coachs sulfureux en terres romaines, le derby ne sera pas que sur le terrain, mais aussi sur les bancs de touche. Enfin, l’Atalanta espère toujours accéder au podium. En tout cas, la Dea y était parvenue lors des trois précédentes saisons. La passe de quatre ?