Aline Zeler prend sa retraite "après 30 ans de football"

Aline Zeler a décidé de mettre un terme définitif à sa carrière. L'ex-capitaine des Red Flames, recordwoman de sélections avec 109 capes, avait déjà refermé le chapitre international en octobre dernier suite à la non-qualification pour la Coupe du monde.



Aline Zeler, passée par le Standard, Anderlecht et Saint-Trond, évoluait ces derniers mois au PSV Eindhoven. C'est sur cette première expérience à l'étranger que se termine sa carrière de joueuse.



"Au revoir à ce jeu magnifique. Après 30 ans de football et 15 ans au plus haut niveau, il est temps de dire au revoir. Je suis très contente de ma carrière d'avoir terminé ma carrière avec une expérience à l'étranger au PSV. Je suis fière de l'équipe et d'avoir porté le brassard de capitaine. J'ai savouré chaque année, beaucoup appris et surtout pris beaucoup de plaisir", écrit Zeler sur sa page Facebook.



Aline Zeler ne quitte pas totalement le milieu puisqu'elle prendra en charge les espoirs du PSV la saison prochaine.