Aline Zeler et le KRC Genk Ladies se séparent, six mois plus tard

Aline Zeler quitte le KRC Genk Ladies six mois après son arrivée, a annoncé le club limbourgeois lundi, précisant que les deux parties s'étaient quittées "d'un commun accord". Aline Zeler, 37 ans, détentrice du record de sélections internationales avec les Red Flames (111 caps/29 buts), avait décidé de sortir de sa retraite pour rejoindre Genk en septembre dernier. L'Ardennaise avait rangé une première fois ses crampons en juin 2019 à l'issue d'une ultime saison au PSV Eindhoven. Aline Zeler présente le plus beau palmarès du football féminin belge avec neuf titres consécutifs de championne de Belgique de 2010 à 2017 avec le Standard et en 2018 avec Anderlecht. L'année dernière, Aline Zeler est devenue coach des espoirs féminin du PSV avant de rejoindre la fédération et de devenir en mai 2020 comme coach adjointe des différentes sélections de jeunes. La native de Bercheux vient de sortir un livre racontant son parcours, "Aline Zeler, le foot féminin de A à Z".