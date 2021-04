Aline Zeler au Sporting de Charleroi : "Je ne m'interdis rien, même d'entraîner l'équipe messieurs !"

"J'en ai connu des clubs et des terrains en Belgique et pourtant, celui-ci, je découvre !" C'est avec un grand sourire et une envie débordante qu'Aline Zeler prend ses marques au Sporting de Charleroi. Du haut de toute son expérience (neuf titres de championne de Belgique, dont sept avec le Standard et un avec Anderlecht, deux saisons au PSV Eindhoven, 111 sélections avec les Red Flames dont elle était la capitaine à l'Euro 2017 notamment…), l'ancienne joueuse veut amener les dames carolos un cran plus loin, et "bousculer les choses", comme l'a promis également Mehdi Bayat la semaine dernière à l'annonce de l'arrivée de sa nouvelle coach.

Et si elle ne prendra officiellement le noyau en mains que dans quelques semaines (l'entraîneur actuel, Philippe Venturoso, restant en place pour les playoffs), Aline Zeler a déjà commencé à travailler dans les coulisses de son nouvel environnement : "Je crois que le message qu'on a fait passer la semaine dernière avec Mehdi a payé. On a dit qu'on voulait sortir des filles de leur zone de confort, des filles déjà bien installées dans les clubs belges. On a déjà contacté une quinzaine de joueuses et il y en a déjà quatre ou cinq qui ont confirmé. Des filles d'Anderlecht ou du Standard…"