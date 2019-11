Alfred Obrou, l'agent de Cyriac, est en prison

Le Parquet Fédéral a annoncé ce mercredi qu'un agent de joueurs avait vu sa détention confirmée pour un mois par la chambre du conseil de Bruxelles.



Dans son communiqué, le Parquet Fédéral évoque un certain "Monsieur O, agent de joueur actif en Belgique, en France et en Côte d'Ivoire". Nous sommes en mesure de dévoiler son identité. Il s'agit d'Alfred Obrou, l'agent histoire de Gohi Bi Cyriac. Zoro, passé par le Standard, Anderlecht et Ostende notamment, est sans club depuis juillet dernier et la fin de son contrat à Sivasspor.



Alfred Obrou a été intercepté l’aéroport parisien Charles de Gaulle et transféré en Belgique en vertu d’un mandat d’arrêt européen. Il est inculpé "d’escroquerie, blanchiment et traite des êtres humains". La justice lui reproche des faits de fraude dans le cadre de ses activités et d'avoir abuser "de la situation de faiblesse d’un ou plusieurs joueurs".



Le Parquet précise encore que "la Fondation d’utilité publique Samilia (active dans la lutte contre la traite des êtres humains) s’est constituée partie civile" dans ce dossier.