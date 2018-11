Alexis Saelemaekers: "Comme jeune dans un vestiaire, vous êtes une menace…"

Pioché du noyau Espoirs mauve par Vanhaezebrouck la saison passée, il emmène la fameuse génération 99. Il s’épanche sur le 4-3-3, Thomas Meunier, le foot-fric, le fan-shop mauve et CR7. Sans oublier les agents, ses amis les animaux, Belgique-Brésil, le foot aux JO et son selfie avec Hazard. Ni bien sûr son bizutage au rap, Anderlecht champion, FIFA 19 et forcément… les midinettes. Alexis Saelemaekers passe " Sur le Gril ".

Repris pour la 3e fois par Johan Walem chez les Espoirs, Alexis Saelemaekers savoure : il n’a été repéré en sélection qu’à partir des Dialotins U19. Car le Dilbeekois est un tardif : il y a douze mois, il faisait encore régulièrement… banquette chez les Espoirs mauves. " Ce que je vis est incroyable, je n’aurais jamais imaginé un jour porter le maillot national, petit j’avais juste le rêve d’être pro un jour " explique celui qui, depuis ses premiers pas, idolâtre Cristiano Ronaldo : " CR7 est une bête de travail, c’est un bosseur qui veut toujours plus et mieux, je suis fait du même bois… et avec du travail, j’aurai peut-être un jour des abdos comme lui ! " (rires)

Issu de la fameuse génération 99 de Neerpede, Saelemaekers n’était pas prédestiné : " Je dois beaucoup à Emilio Ferrera, mais ma reconversion de médian offensif en back s’est faite auparavant, avec Stéphane Stassin. Je dois encore travailler mon repli défensif, mon point faible, et je m’inspire de Thomas Meunier : notre parcours est similaire et j’attends de le croiser, ici à Tubize, pour l’interroger sur le sujet. Moi, Diable Rouge à l’avenir ? Une chose à la fois : je savoure déjà où je suis. "

À Tubize, le n°56 anderlechtois (" J’ai toujours porté ce numéro et il me porte chance… ") a d’ailleurs rendez-vous avec son passé : " On a tous collectionné les Panini et les autographes, j’ai aussi des photos prises quand j’avais 12-13 ans avec Romelu Lukaku, Silvio Proto, Guillaume Gillet… et Eden Hazard, le joueur le plus connu de ma collection. Je le lui ai rappelé d’ailleurs, mais il ne se souvenait pas ! " (rires)

L’Euro plutôt que les JO

Bizuté au rap (" J’avais choisi la chanson d’un pote qui parle de ‘comment devenir le meilleur du monde’… mais à force de travail ! "), Alexis a plusieurs horizons en point de mire : le titre avec Anderlecht, l’Euro avec les Diablotins… et peut-être les Jeux Olympiques. " On a beaucoup parlé de la victoire de Neymar et du Brésil aux JO de Rio, et mon match-référence reste le Belgique-Brésil de la dernière Coupe du Monde. Mais le foot n’est pas vraiment un sport olympique : quand je pense aux Jeux, je vois plutôt l’athlétisme, le sprint, le marathon ou le saut à la perche. Je l’avoue, si j’ai le choix entre l’Euro 2020 avec les Diables ou les JO de Tokyo avec les Diablotins, je prends l’Euro… " Quant à la crise actuelle chez St-Guidon, il balaie : " Ce n’est pas facile pour l’instant, mais on a du talent et surtout un gros collectif. On va redresser la tête et on n’a peur de personne : Genk est fort mais on n’a rien à lui envier. Oui, on a toutes nos chances pour le titre, plays-offs ou pas plays-offs. "

Exclu en Youth League et en Coupe face à l’Union, Saelemaekers a déjà exhibé son tempérament de feu. " Je vais chez la psychologue du Sporting, qui me donne des petites astuces pour gérer mes émotions : apprendre à respirer ou me déconnecter quelques instants du match pour me recentrer sur moi. Avant ma première titularisation contre La Gantoise, je tremblais dans mon lit de nervosité. Dans un vestiaire professionnel, il faut aussi savoir se faire respecter et parfois montrer les dents : quand vous êtes nouveau, vous êtes perçu comme une menace par les autres qui craignent pour leur place. Et sur le terrain, on n’a pas d’amis : le jour où je joue contre mon idole Ronaldo, je ferai aussi la sale faute s’il le faut. " (rires)