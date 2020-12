Alexandre Grosjean : "Malgré un bilan sportif satisfaisant, le Standard est en mode survie comme tout le football belge"

Alors que la campagne européenne du Standard de Liège pourrait prendre fin, ce jeudi soir, en Ecosse à l'occasion d'un déplacement périlleux aux Glasgow Rangers, Alexandre Grosjean, le Directeur Général, a pris le temps pour passer en revue différents sujets. Le bilan actuel, les cinq premiers mois du nouvel entraîneur Philippe Montanier, les résultats en championnat et en Europa League, les objectifs de la saison, la crise sanitaire, les matches à huis clos et la situation financière du club de Sclessin. Le CEO du Standard n’a éludé aucune question ou presque…

Alexandre Grosjean, le Standard doit impérativement gagner ce match aux Glasgow Rangers sous peine d’être mathématiquement éliminé. Quel bilan, tirez-vous de cette campagne européenne qui globalement aura été moins bonne que les années précédentes ?

" Je constate tout d’abord que le Standard a dû jouer trois matches de plus que l'an dernier avec les tours préliminaires et les barrages avant d’atteindre les poules. Nous avons remporté ces trois matches-couperet. Ce qui n’était pas gagné d’avance même si nous avons eu la chance de jouer à domicile mais, vous le savez, sans nos supporters. Ce n’était donc pas facile de parvenir à se hisser dans les poules. Tout le mérite de cette qualification en revient à notre coach et à l’équipe . Et puis, une fois dans les poules, force est de constater que le Standard n’a pas été gâté par le tirage au sort. Benfica, qui n’a rien à faire en Europa League, la place des Portugais doit toujours être en champions league ; Les Glasgow Rangers, qui sont toujours invaincus cette saison ; et le Lech Poznan qui avait réussi à éliminer Charleroi lors des barrages. Alors, c’est vrai, le démarrage dans cette poule n’a pas été terrible avec un 0 sur 9 mais nous avons gagné notre quatrième match contre les Polonais en faisant preuve d’abnégation et de jusqu’au-boutisme. Nous nous déplaçons donc en Ecosse avec la volonté de casser le cycle des Rangers (invaincus jusqu'à présent). On sait bien que ce sera compliqué. Cette équipe a quand neutralisé Benfica, le grand favori du groupe, à deux reprises. C’est donc un match prestigieux et nous allons tout donner pour obtenir le meilleur résultat et si possible la victoire".

La pandémie de coronavirus a touché de plein fouet l’équipe du Standard. Cela a-t-il eu des répercussions sur la scène européenne ?...

" C’est clair. En boutade, je dirai que depuis le début de la saison, c’est le docteur qui compose la feuille de match (rires) mais c’est vrai que le Standard a été fort impacté par ce virus. Les cas de Covid ont d’ailleurs coïncidé avec nos débuts en Europa League. Lors de notre premier déplacement à Benfica, nous étions privés de Konstantinos Laifis et de Collins Fai. Et puis, les cas se sont multipliés avec Nicolas Raskin, Maxime Lestienne ou encore tout récemment Mehdi Carcela pour ne citer qu'eux. Nous avons compté jusqu’à 9 ou 10 cas dans l'équipe. Heureusement cette tempête est à présent derrière nous mais cela a quand même faussé un peu la donne vu que nous sommes à chaque fois tombés sur des équipes qui, heureusement pour elles, ne comptaient pas de cas de Covid . C’est donc un paramètre avec lequel il a bien fallu composer ".

A cela s’ajoute les matches à huis clos. Dans quelle mesure, jouer dans un stade vide a pénalisé le club de Sclessin ?

" Tout d’abord, cette mesure est valable pour tout le monde et je me suis toujours battu pour maintenir les matches, même sans spectateurs, parce que c’est vital pour la survie des clubs et pour le football en général. Maintenant, indépendamment de cela, on ne se rend pas toujours compte de l’impact d’un match à huis clos. Il suffit de revenir sur le dernier Clasico. Le pire de l’histoire selon la presse mais c’est aussi le seul Clasico disputé à huis clos. C’est extrêmement triste de jouer à huis clos, surtout pour un club comme le Standard qui possède les meilleurs supporters. Il faut malheureusement prendre son mal en patience ".

Que pensez-vous des critiques émises par les spécialistes du football belge concernant l’inconstance, la faiblesse offensive et la qualité du football pratiqué par le Standard cette saison ?

" Cela fait évidemment partie du jeu. Il faut accepter la critique même si je ne suis pas toujours d’accord avec les journalistes et les consultants. Je dirai quand même que le Standard possède la 2ème meilleure défense, derrière le Club de Bruges. C’est déjà un point très important. Ensuite, si on regarde les chiffres, après 14 journées de championnat, nous n’avons concédé que 2 défaites. Nous ne sommes qu’à 4 points de la première place et dans les confrontations avec les équipes du top, nous avons le meilleur bilan. Et puis, n'oublions pas que le Standard est une des équipes européennes qui a joué le plus de matches cette saison : 21 au total. Et sur ces 21 matches disputés, nous n’avons été battus qu’à 5 reprises. De ce point de vue-là, je suis donc très satisfait. Maintenant, je reconnais que nous devons encore améliorer certains aspects comme notre efficacité offensive. Et puis, sans chercher d'excuses, le Standard n’a pas été épargné par les blessures dans le secteur offensif. Maxime Lestienne, Jackson Muleka et plus récemment Selim Amallah, ce qui ne facilite pas les choses sans parler de la grave blessure de notre défenseur et capitaine, Zinho Vanheusden, dont la saison est malheureusement terminée".

Une des plus belles satisfactions concerne l’intégration de plusieurs jeunes joueurs au sein de l’équipe première ?

" Effectivement. Les médias ont souvent fait écho de l’émergence des jeunes au Standard. Notre coach, Philippe Montanier a cette faculté de les intégrer dans l’équipe et de les mettre en avant. C’est aussi une belle vitrine pour le Standard. Nous sommes en tout cas très satisfaits de l’apport de ces jeunes joueurs. C’est de bon augure pour l’avenir et le projet mis en place par le Standard ".

Le top 4 reste l’objectif avoué du Standard cette saison ?

" Le Standard doit viser chaque année les Playoffs 1. Le fait de passer à des Playoffs à 4 équipes au lieu de 6 comme les années précédentes ne change rien à nos ambitions même si cela sera évidemment plus compliqué avec des équipes qu’on n’attendait pas. Il y a encore 60 points à prendre d'ici la fin de la saison. Notre objectif est de figurer dans le top 4 à la fin de la phase classique avant de penser à ces Playoffs qui s’annoncent très intenses...En espérant qu’on puisse disputer les Playoffs et aller jusqu’au terme du championnat…".

L’entraîneur Philippe Montanier sera-t-il prolongé la saison prochaine ?

" Le contrat de l’entraîneur sera prolongé en fonction de plusieurs paramètres dont le premier est une participation aux Playoffs 1. Cela dit, à l’heure actuelle Philippe Montanier répond à toutes nos attentes. Il nous a qualifié, comme je le disais, pour l’Europa League. Il a inculqué un esprit très positif dans le groupe et il fait confiance aux jeunes. Il nous donne entière satisfaction et donc on ne voit pas pourquoi on devrait changer d’entraîneur… ".

Au-delà de l’aspect sportif, on a beaucoup parlé du Standard récemment avec la " non-arrivée " de François Fornieri, l’homme d’affaires liégeois. Un dossier sur lequel le Standard a très peu communiqué ?

" C’est assez simple. Nous avons communiqué sur l’arrivée de François Fornieri dans l’actionnariat du club dans le courant du mois d’août. Il était d’ailleurs régulièrement présent lors des matches à Sclessin. Et puis, nous avons fait savoir il y a quelques semaines, après l’Assemblée Générale du club (qui aurait dû acter l’arrivée de Fornieri dans l’actionnariat du Standard), que nous avions mis un terme aux négociations. Nous nous en sommes tenus à cette déclaration parce que nous considérons que le reste est de l’ordre de la cuisine interne et que cela ne doit pas être étalé sur la place publique. Donc, on s’en tiendra à nos communiqués. Il n’y aura pas d’autre déclaration. No comment... ".

Le Standard est à la recherche d’autres investisseurs ?

" Notre Président, Bruno Venanzi, n’a jamais caché son intention à cet égard. Il est ouvert aux discussions avec de potentiels investisseurs mais pas n’importe qui et pas n’importe comment. En temps normal, ce n’est vraiment pas facile de porter tout seul un club aussi important et aussi prestigieux que le Standard mais ça l'est d'autant moins en période de crise sanitaire. S’il y a des opportunités, elles seront donc étudiées par Bruno Venanzi qui se montrera toutefois exigeant et sélectif vu son amour pour le club ".

Cela veut dire que la situation financière du Standard reste précaire ?

" Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit et écrit récemment mais avec la crise sanitaire, la situation est très préoccupante pour tous les clubs. Nous sommes tous en mode survie (à l'exception de Bruges et Gand, ndlr). Il faut bien se rendre compte que jouer à huis clos, à Sclessin, représente une perte de 350.000 à 500.000 euros par match pour le Standard. L’impact est énorme et extrêmement douloureux ".

Que faire alors pour limiter les effets de cette crise au Standard ?

" Une baisse de la masse salariale est en cours depuis déjà quelques mois mais c’est un processeur relativement long. Il y a aussi une prise de conscience dans les dépenses et les acquisitions de joueurs. Les transferts sont plus ciblés et la mise en avant de nos jeunes, dont on parlait précédemment, n’est pas un hasard, d’autant que ces joueurs, issus de notre centre de formation, ne manquent pas de qualités . Enfin, si le Standard ne passe pas l'hiver européen, il n’est pas exclu que certains joueurs quittent le club lors du prochain mercato de manière à réduire un peu le noyau même si nous tiendrons toujours compte de l’aspect sportif ".

Pour terminer, un mot sur la licence. Vu les antécédents, c’est une épée de Damoclès pour le club ou bien vous êtes plus confiants ?

" Il faut toujours rester prudent. Comme dit le proverbe : Chat échaudé craint l'eau froide. Il faudra constituer le dossier de manière rigoureuse pour éviter toute mauvaise surprise mais au risque de me répéter, le Covid ne va pas aider les clubs en général. Nous devrons donc être vigilants, effectivement... ".