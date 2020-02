Alexandre Boucaut : " Il faut peut-être avoir un petit grain de folie pour être arbitre aujourd'hui "

C’est un nom qui vous dit obligatoirement quelque chose si vous faites partie des habitués de notre chère Pro League de foot. Alexandre Boucaut est arbitre. Arbitre semi-professionnel, comme plusieurs de ses collègues. Pour compléter ce mi-temps sur les terrains de Division 1A, le Hennuyer (Frasnes-lez-Anvaing) est devenu le 1er janvier 2020 " manager du recrutement des arbitres " auprès de l’ACFF, l’Association des Clubs Francophones de Football. Le poste n’existait pas avant lui. Tout est donc encore à faire pour Alexandre Boucaut qui part d’une page blanche.

Depuis une vingtaine d’années, on observe une diminution lente mais continue du nombre d’arbitres dans les divisions inférieures et surtout dans les divisions provinciales. Une diminution qui s’est accélérée ces derniers temps : moins 20% en trois ans, ce qui représente plus de 400 arbitres… Dans le Hainaut, on monte même à moins 35% en six ans !

Bref, l’arbitrage n’attire pas, n’attire plus. Le tout frais manager du recrutement a du boulot ! Et il en est bien conscient au micro de Samuël Grulois.

Monsieur Boucaut, êtes-vous le… sauveur de l’arbitrage francophone ?

" Non, je ne veux pas me présenter comme un sauveur mais je crois que j’ai devant moi un défi important avec pas mal de chantiers ! C’est un challenge très excitant. Le recrutement a besoin d’une personne qui s’en occupe vraiment, au moins à mi-temps comme c’est le cas avec moi, et qui prenne les choses à bras le corps pour développer un maximum d’initiatives. J’ai bon espoir que tout cela soit porteur de bons résultats. "

Certains chiffrent parlent d’eux-mêmes : moins 20% d’arbitres en trois ans… c’est énorme !

" Oui, il faut compter qu’au niveau de l’ACFF, on a perdu ces dernières années environ 150 arbitres par an ! Les causes sont multiples et diverses. "

Au niveau sociétal, il y a un certain rejet vis-à-vis des fonctions liées à l’autorité. Et donc, les potentiels futurs arbitres se demandent à quoi bon finalement, pour quelques euros, aller se faire insulter le week-end sur un terrain… Il faut qu’on change ça !

Pourquoi y avait-il plein d’arbitres il y a trente ans ? Et pourquoi en manque-t-il aujourd’hui ? C’est évidemment un grand débat. On sait que la société a évolué, que la violence est peut-être plus visible. On peut trouver plein de raisons. J’imagine que vous avez diagnostiqué le problème.

" En effet, les principales raisons sont celles que vous venez d’énoncer. C’est un trait commun dans toutes les fonctions liées à l’autorité. Au niveau sociétal, il y a un certain rejet vis-à-vis de ces fonctions-là, une certaine contestation, une baisse du respect. Et donc, les potentiels futurs arbitres se demandent à quoi bon finalement, pour quelques euros, aller se faire insulter le week-end sur un terrain… Il faut qu’on change ça ! Autant sur les terrains qu’autour des terrains. J’en appelle à tous les acteurs, clubs, dirigeants, parents, à adopter un autre comportement si on veut que, demain, notre football puisse continuer d’être arbitré par des referees formés. Finalement, qui va souffrir du manque d’arbitres ? Le football, les clubs et tous les enfants qui seront amenés à faire du foot… du foot qui ressemblera à du foot de rue parce qu’il n’y aura plus personne pour fixer les règles et les faire respecter ! "

L’arbitrage une très belle école de vie qui permet de se développer au niveau personnel, de rencontrer plein de gens d’horizons différents. On doit être fier de ce qu’on fait. Ça doit dégager une image positive. Et je veux en être l’exemple.

Pour se lancer dans l’arbitrage aujourd’hui, on a l’impression de l’extérieur qu’il faut quand même être un peu masochiste, non ?

" C’est une impression qu’il faut faire évoluer. Je ne pense pas qu’il faut être maso… De ma propre expérience, je dis toujours que c’est le plus beau sport au monde parce que oui, je considère l’arbitrage comme un sport, un sport complet, qui active les capacités intellectuelles, qui permet aussi d’apprendre à maîtriser ses émotions et à développer son autorité. Attention, je n’ai pas dit autoritarisme ! Aujourd’hui, je me dis que j’ai fait le bon choix. L’arbitrage permet de vivre des expériences fantastiques. Bon, il faut peut-être un petit grain de folie mais il y a moyen de faire une superbe carrière. C’est une très belle école de vie qui permet de se développer au niveau personnel, de rencontrer plein de gens d’horizons différents. Et puis, quand on a la chance de percer dans la hiérarchie, on peut vivre d’autres expériences, des voyages, l’adrénaline des grands stades. On doit être fier de ce qu’on fait, c’est hyper important. Ça doit dégager une image positive. Et je veux en être l’exemple. "