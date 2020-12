Alexander Scholz : "Onuachu, c'était le meilleur attaquant de notre championnat"

Alexander Scholz était l’invité de Complètement Foot ce dimanche. L’ancien joueur du Standard en a profité pour parler de son club, de son après-carrière et de son coach.

"Brian Priske, il peut avoir une bonne carrière, même jusqu’en Premier League s’il veut. Il a tout, il comprend le foot, les gens derrière. Il me pousse beaucoup. Je n’ai jamais travaillé comme je le fais maintenant. Je joue tous les trois jours et il arrive à te rendre heureux. Même quand on ne joue pas, il explique directement et avec honnêteté, ce qui est rare dans le milieu."

On le voit, le joueur se plaît dans son club, mais pense déjà à la suite et à son après carrière.

"Je pourrais continuer dans le foot, mais pas comme entraîneur. Par contre, au niveau du travail mental avec les clubs et les joueurs, ça m’intéresse. Mais j’ai aussi d’autres projets. J’ai une galerie amateur avec des photographies et ça aussi ça m’intéresse. En fait, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense d’ailleurs que je peux encore jouer longtemps au foot. Si je garde mon niveau comme ça, je peux encore jouer cinq ans au haut niveau et pourquoi pas autre part. On verra où aller."

Un bon niveau du côté du joueur, mais aussi un bon niveau pour son club. Le FC Midtjylland est un club un peu à part. Créé dans les années 90, le club est aujourd’hui un des grands du championnat. Et cela grâce notamment aux datas.

"Il y a 6-7 ans, le club avait des soucis financiers. Il a été repris par Matthew Benham d’Angleterre. Et avec son entreprise, il scoute des joueurs différemment des autres clubs. Je pense que je dois être le seul joueur à ne pas avoir été pris avec les datas au vu de la fin de la période en Belgique. Par contre, les joueurs viennent de petites divisions et c’est seulement avec les datas. Le club, c’est un club proche du haut niveau en Belgique. Et si un joueur n’est pas suffisamment bon pour le haut niveau comme moi dans le championnat belge, il correspond au niveau de mon club", continue Scholz.