Alexander Scholz :"Mon meilleur souvenir reste la Coupe de Belgique avec le Standard"

Un niveau qui a d’ailleurs permis au défenseur d’être convoqué avec son équipe nationale. S’il est encore trop tôt pour parler de sélection pour l’Euro, Scholz veut y croire : "J’y crois. J’étais sur le banc lors du match contre la Belgique . Mais j’ai la malchance aussi de ne pas avoir joué contre la Suède car j’étais en isolation. Mais pour l’Euro, si je termine bien la saison, tout est possible. Si la Belgique peut y faire un résultat, nous aussi. On a une bonne équipe. On perd peu de matches, sauf contre vous, mais vous avez une très bonne équipe", continue le joueur.

"C’est le foot et c’est incroyable. Ça va tellement vite. Je suis dans une spirale très positive. J’ai eu beaucoup de chances avec mon équipe, le staff, la direction. Avec les responsabilités que j’ai eues, j’ai pu faire des bons matches. Et j’ai pu marquer des buts et c’est fantastique."

Ce dimanche, dans Complètement Foot, David Houdret , Pascal Scimè et Thomas Chatelle ont pu poser leurs questions à Alexander Scholz . Le Danois, passé par Lokeren, le Standard et Bruges évolue actuellement au FC Midtjylland. Un club qui a fait parler de lui cette année car il participe pour la Première fois à la Ligue des Champions. Et Alexander Scholz a retrouvé un très bon niveau.

Des bons souvenirs de la Belgique

Si le défenseur ne considère pas que le titre acquis avec Bruges peut lui revenir (il n'a participé qu'à peu de matches), Alexander Scholz a de très bons souvenirs de notre championnat.

"Mon meilleur souvenir reste la Coupe de Belgique. On perd contre Malines et la semaine qui suit, on a gagne la coupe contre Bruges. On perd 4-0 et tout le monde était sur nous. On avait beaucoup de pression car on jouait les PO2 avec le Standard et cette finale était donc très importante. On gagne 2-1 avec un but de Santini et je garde cette émotion avec moi tous les jours", continue Scholz.

Une émotion particulière aussi lorsque le joueur parle de la Belgique, un pays qu'il veut faire visiter à sa famille. "La nourriture et la diversité en Belgique me manque. Je me souviens des cools quartiers à Liège avec une superbe mentalité. Les belles villes de Flandres me manquent aussi. La société belge, c'est vraiment top, même si chez nous c'est bien aussi. On a qu'un seul gouvernement et c’est plus facile."

Et le joueur d'ajouter sur la différence de niveau entre les deux championnats : "Il y a plus d’argents en Belgique et cela fait qu'il y a des équipes plus fortes. Au Danemark il y a seulement 2 qui peuvent gagner le championnat et en Belgique on est plus à 5 ou 6. On est qualifié pour la Ligue des Champions pour la première fois avec le club. C'est donc tout récent, ce qui n'est pas le cas chez vous. Bruges est presque chaque année en Ligue des Champions et 2-3 équipes en Europa League. Ce n’est pas la même chose chez nous. Et au niveau du jeu, il y a des meilleurs joueurs en Belgique, le championnat est plus fort."